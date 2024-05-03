اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعلن مقتل 2 من سائقيها وإصابة 3 من موظفيها فى السودان

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الخميس، عن مقتل 2 من سائقيها وإصابة 3 من موظفيها في السودان.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن مسلحين قتلوا سائقين يعملان لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان يوم الخميس وأصابوا ثلاثة آخرين من العاملين.

الفريق في طريق عودته من ليبيا

وقالت اللجنة الدولية في بيان: "كان الفريق في طريق عودته من ليبا لتقييم الوضع الإنساني للمجتمعات المتضررة من العنف المسلح في المنطقة عندما وقع الحادث" في جنوب دارفور.

وقال بيير دوربس، رئيس بعثة اللجنة الدولية في السودان: "نشعر بحزن عميق على زملائنا الأعزاء، ونقدم تعازينا الصادقة لعائلاتهم، ونأمل في الشفاء العاجل لزملائنا المصابين".

ويمزق صراع عنيف بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وميليشا الدعم السريع التابعة لنائبه السابق محمد حمدان دقلو، البلاد منذ أكثر من عام.

وأودت الحرب بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وأجبرت ملايين آخرين على الفرار من منازلهم فيما وصفته الأمم المتحدة "بأكبر أزمة نزوح في العالم".

كما أدى ذلك إلى نقص حاد في الغذاء وأزمة إنسانية جعلت سكان الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا عرضة لخطر المجاعة.

وأعلن والي الخرطوم المُكلف أحمد عثمان حمزة، الخميس، حالة الطوارئ في الولاية وقرر تشكيل خلية أمنية ترصد حركة قواعد الدعم السريع الاجتماعية ضمن مهام أخرى.

والأربعاء، وافق رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان على توصية ولاية الخرطوم بإعلان الطوارئ والتعامل مع الأجانب.

وقال إعلام ولاية الخرطوم، في بيان تلقته “سودان تربيون”، إن الوالي المُكلف أحمد عثمان حمزة أعلن حالة الطوارئ في الولاية.

وأشار، في بيان آخر، إلى أن الوالي أصدر أمر طوارئ بتكوين “الخلية الأمنية” لتعمل على إحالة القضايا التي تحتاج إلى عمل أمني تقليدي طويل المدى إلى القوات النظامية مثل حركة الحواضن المجتمعية من مناطق وجود العدو ــ في إشارة للدعم السريع ــ إلى مناطق سيطرة الجيش.

وأفاد البيان بأن مهام الخلية تتمثل في جمع المعلومات وتحليلها وتصنيفها والتعامل معها، إضافة إلى عملها كجهاز إنذار مبكر للقوات النظامية والتركيز على المعلومات الاستخباراتية والأمنية العاجلة التي تُشكل تهديد ماثل لا يقبل البطء في التعامل معه بالطريقة التقليدية.

