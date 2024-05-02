الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى الأدوية

محكمة - ارشيفية
محكمة - ارشيفية

قرر قاض المعارضات المختص، تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية عن قيام متهم بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأكدت المعلومات أن المتهم زعم استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وتبين قيام (أحد الأشخاص ) بممارسة نشاطًا إحتياليًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها،مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذلك الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها والهروب.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض علي المتهم، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وإحالته للتحقيق أمام الجهات المختصة.

تجديد حبس الاستيلاء على أموال المواطنين تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية حوادث حوادث الدستور التحريات الأمنية

مواد متعلقة

تجديد حبس شاب هتك عرض فتاة بمدينة نصر 15 يومًا

الأكثر قراءة

الزمالك يسحب 3 نقاط من رصيد البنك الأهلى فى الدورى

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

عاجل| الإحصاء: ضخ 37 مليار جنيه لتأسيس 8 آلاف مشروع استثمارى

طبلية عشماوى.. تفاصيل وطريقة شنق المتهم باغتصاب رضيعة سودانية بمدينة نصر

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسن الهتهوتى يكتب: لـ«سيناء» رب يحميها

د. محمد عفيفي

نجيب محفوظ فى أبوظبى

ماجد حبته

عيد العمال والعمل والأمل

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

صور

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا