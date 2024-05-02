تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها فى الأدوية

قرر قاض المعارضات المختص، تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بقصد توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح، ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها من الشاكين بالمخالفة للقانون، 15 يومًا علي ذمة التحقيقات في القضية.

وكشفت التحريات الأمنية عن قيام متهم بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وأكدت المعلومات أن المتهم زعم استثمار الأموال فى التجارة مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

وتبين قيام (أحد الأشخاص ) بممارسة نشاطًا إحتياليًا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها،مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذلك الأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها والهروب.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض علي المتهم، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وإحالته للتحقيق أمام الجهات المختصة.