الخميس 02 مايو 2024
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وجدى زين الدين: مشروع قانون العمل يصب فى مصلحة وصاحب العامل

الكاتب الصحفي د.وجدي
الكاتب الصحفي د.وجدي زين الدين

قال الكاتب الصحفي د.وجدي زين الدين إن الرئيس السيسي وجه 8 رسائل مهمة خلال خطابه، الخميس، احتفالاً بعيد العمال بالتركيز على مصلحة العامل وبيئة العمل.

أضاف زين الدين، خلال لقاه ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي عبر قناة الحياة، أن بيئة العمل تحتاج إلى مدارس تكنولوجيا ومعاهد رقمية وتغيير سياسة ما قبل التعليم الجامعي من أجل إيجاد فرص عمل مناسبة فورية للشباب والراغبين في الوظائف.

وأوضح أن مشروع قانون العمل تأخر كثيرا بسبب عوامل عديدة، منها مناقشته في الحوار الوطني، لكنه في النهاية خرج للنور، وهو يصب في مصلحة العامل وصاحب العمل وينظم العلاقة بينهما.

وأشار إلى أن مشروع قانون العمل يجذب الاستثمارات ويسهم في إقامة المشروعات الجديدة، مشيدا بتدعيم صندوق الطوارئ بـ5 مليارات جنيه، ورفع الحد الأدنى لإعانات صندوق الطوارئ إلى 1500 جنيه شهريا. 

الدكتور وجدي زين برنامج الحياة اليوم عيد العمال احتفال عيد العمال وجدى زين الدين

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