الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

على خطى الأردن والسعودية.. هل سيتم إلغاء كليات التجارة والآداب فى مصر؟

كلية التجارة
كلية التجارة

قال عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، إنه طالب بإعادة هيكلة وتطوير الكليات النظرية في مصر منذ 3 سنوات، حتى تواكب المستقبل، منوها بأنه تحدث حول ضرورة إضافة أقسام جديدة داخل كلية التجارة، حتى تواكب المستقبل، وتحدث عن كلية الحقوق أيضًا وتربية وآداب وضرورة دمجهم في كلية جديدة للدراسات والعلوم الإنسانية.

أضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن مواقع إخوانية أخذت تصريحاته وكأنه يطالب بإلغاء كلية الآداب، وهذا غير حقيقي، لأنه تحدث عن ضرورة التطوير وإعادة الهيكلة وليس الإلغاء.


ولفت "إمام" إلى أن «الأردن والسعودية لغوا 46 كلية موجودة وأعادوا هيكلتها، ولكن في مصر للأسف أي تعامل في تغيير وإصلاح إداري يقابل بهجوم ورفض، وهذا يحدث عند أي حديث حول الثانوية العامة».


وأشار إلى أنه خريج كلية التجارة، وليس من الطبيعي أن يهاجم الكلية التي تخرج فيها، ولكنه يحدث في الإصلاح، وأن يجد الطالب بعد تخرجه وظيفة جيدة ومناسبة.


وتابع "وزير التعليم العالي في آخر جلسة في مجلس النواب طرحت عليه فكرة الدمج والتطوير، وبالفعل كان مستجيبا للأمر وتحدث عن وجود أقسام جديدة بالجامعات الأهلية، لكنه تحدث معه عن ضرورة إعادة ترتيب وهيكلة الجامعات الموجودة حتى تواكب المستقبل".

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