كيف تذلل مبادرة "ابدأ" العقبات أمام صغار المستثمرين؟ مدير المشروعات يستعرض التفاصيل

استعرض محمود شكري، مدير مشروعات بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة "ابدأ"، مايتم تذليله من عقبات أمام صغار المستثمرين، قائلا:" إنه منذ إطلاق الرئيس المبادرة في حفل إفطار الأسرة المصرية، كان الهدف بتقليل الفاتورة الاستيرادية للدولة والتي كانت برقم مرعب تخطى الـ 80 مليون دولار".

وأضاف محمود شكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد شردي، عبر قناة الحياة: "عملنا على حصر أكثر المنتجات التي تستورها مصر على الرغم من قدرة مصر على تصنيعها خاصة مع توفر المواد الخام الخاصة بالتصنيع، مع وجود تحديات كبيرة تواجه التصنيع لكن من الممكن التغلب عليها".

وأوضح أنه تم استعراض 23 مشروع قائم، منهم ما أنتج ومنهم في انتظار الانتاج، لافتًا إلى أن كل الاستثمارات خاصة، ودور مبادرة "ابدأ" هو ألا نقف من بعيد وإنما المشاركة في التشجيع والسير معهم لحظة بلحظة.