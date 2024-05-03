أطباء بلا حدود بالسودان: الوضع الصحى فى الفاشر حرج ولا يوجد سوى مستشفى واحد يعمل

قال بيان أطباء بلا حدود في السودان، الخميس، إن الوضع كارثي في مخيم زمزم ونخشى موسم الملاريا، وفقًا لوكالة رويترز الإخبارية.

وأضاف “أطباء بلا حدود”، في السودان، أن الوضع الصحي في الفاشر حرج ولا يوجد سوى مستشفى واحد يعمل.

الفاشر تحت الحصار

وتستمر الحرب المستمرة منذ عام في السودان في الانتشار في جميع أنحاء البلاد، والآن يحاصر المقاتلون المسلحون مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، وسط الحرق المنهجي لقرى بأكملها، وتصاعد الغارات الجوية ومنع إيصال المساعدات.

وتركت الحرب 25 مليون سوداني بحاجة إلى المساعدات، ولكن في الفاشر، يؤدي الحصار المشدد إلى عزل المدنيين الضعفاء الذين يحتاجون بشكل عاجل إلى الضروريات الأساسية مثل الغذاء والماء والأدوية.

وبحسب منظمة الأمم المتحدة، أن الوضع الإنساني في الفاشر والمحليات المحيطة بعاصمة شمال دارفور كارثي.

وخلال الأسابيع الماضية، حدث تدهور كبير في الوضع الأمني، بما في ذلك تزايد عمليات القتل التعسفي، وسرقة الماشية، والحرق المنهجي لقرى بأكملها في المناطق الريفية، وتصاعد القصف الجوي على أجزاء من المدينة، وتشديد الحصار حول الفاشر.

مما أدى إلى وقف قوافل المساعدات الإنسانية وخنق التجارة التجارية، سيكون هناك ضحايا من كافة مجتمعات دارفور، العربية والأفريقية، إذا تقاتلت الأطراف المتحاربة من أجل السيطرة على الفاشر

ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار السلع الأساسية النادرة بشكل متزايد مثل الغذاء والمياه والوقود، مما يعرض أعدادا كبيرة من الناس لخطر الجوع والمرض.

ووصفت المنظمات الدولية غير الحكومية، مثل منظمة أطباء بلا حدود، تصاعد الجوع وحالات الطوارئ الطبية في جيوب الدولة، بما في ذلك مخيم زمزم. وتقف بعض المناطق المحيطة بالفاشر وأماكن أخرى في دارفور الآن على حافة المجاعة.

وتدرك الأمم المتحدة وشركاؤها أنه يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لتوسيع نطاق أنشطتنا في الولاية، لكن من أجل الرد نحتاج إلى بيئة هادئة ومواتية، وهذا غير موجود في الوقت الحالي.