محمود مسلم: الرئيس السيسى وجه بدعم غزة بنصف مليار دولار قبل الحرب الأخيرة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي كان لديه رؤية منذ تولىه المسئولية، مشيرًا إلى أن الحدود مع غزة تبلغ نحو 14 كيلو، وقرر الرئيس نسف الأنفاق، وإخلاء هذة المنطقة وإعطائهم أماكن بديلة.

وأضاف مسلم خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، أن هناك كما كبيرا من الأكاذيب التي تم نشرها ضد مصر، مشيرًا إلى أن ذلك إن دل على شيء يدل على الدور الشريف الذي تلعبه مصر في خدمة القضية الفلسطينية.

وتابع: هذه الحرب الإعلامية الإسرائيلية ضد مصر دليل على الدور الشريف الذي تلعبه مصر في خدمة القضية الفلسطينية، ومن وجهة نظري هناك تحول كبير حدث في المجتمع الدولي يجب أن نستغله ونستثمره في صالح إنهاء هذه الحرب؛ لأن هناك أكثر من 50 ألف شهيد.

وأكد أن الرئيس السيسي دعم غزة بنحو نصف مليار دولار، وبالفعل تمت إقامة مبانٍ هناك، وللأسف تم هدم بعضها في الغزو الأخير.