الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

ياسمين عبدالعزيز تشارك جمهورها بصورة جديدة عبر "إنستجرام"

ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، جمهورها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" صورة جديدة لها، وهي تبدو بشكل مختلف عن الذي اعتادت الظهور عليه، حيث ظهرت وهي ترتدي ملابس رياضية وكاب على وجهها.

وكتبت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على الصورة التي شاركت بها جمهورها باللغة الإنجليزية قائلًة: "قريبًا"، ولاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور ومتابعيها بمجرد أن نشرتها، وتساءل البعض عمّا ستطرحه قريبًا، هل ستكون أغنية جديدة تقدّمها ياسمين عبدالعزيز للجمهور أم تروّج لفيلمها السينمائي التي تصوره في الوقت الحالي.

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