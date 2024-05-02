الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تعادل سلبى بين الحزم والأخدود فى دورى روشن السعودى للمحترفين

دوري روشن السعودي
دوري روشن السعودي

حسم التعادل السلبي دون أهداف مواجهة الحزم والأخدود، التي أقيمت مساء الخميس، على ملعب الأخير في إطار مباريات الجولة الثلاثون، بـدوري روشن السعودي للمحترفين (نسخة 2023 /2024).

شهدت المباراة استحواذا كثيفا من قبل لاعبي الحزم على مجريات الأمور، في الوقت نفسه حاول لاعبو الأخدود استغلال اندفاع لاعبي المنافس للهجوم، من أجل خطف النقاط الثلاث، لكن دون فائدة تذكر.

وسيطرة لاعبو الحزم على مجريات المباراة بنسبة 54%، أما استحواذ الأخدود كان 46%.

بلغت تسديدات الحزم على المرمى المنافس 4 مرات، أما الأخدود فكان له 3 تسديدات.

بهذه النتيجة، رفع الحزم رصيده لـ20 نقطة، في المركز الأخير، أما الأخدود أصبح يمتلك 28 نقطة، في المركز الرابع عشر برصيد 28 نقطة.

ويواجه الحزم نظيره الهلال، المتربع على قمة دوري روشن برصيد 80 نقطة يوم 11 مايو المقبل، أما الأخدود فيواجه النصر الوصيف برصيد 70 نقطة، الخميس المقبل.

الحزم دوري روشن السعودي الأخدود دوري روشن السعودي للمحترفين دوري روشن للمحترفين

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