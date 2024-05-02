"براميل الحفظ" كلمة السر.. جابر القرموطى يستعرض خطوات صناعة الفسيخ

عرض برنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي على قناة "CBC"، تقريرًا من داخل قلعة صناعة الفسيخ، مركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، وذلك في إطار حلقاته الخارجية.

وأجرى الإعلامي جابر القرموطي لقاءات متنوعة مع تجار ومصنعي الفسيخ وارتباط رواجها في الأعياد، فضلًا عن مراحل إنتاج الفسيخ، بدءًا من اختيار الأسماك الطازجة حتى بيع الفسيخ للمستهلكين.

وقال سيد عبد العاطى، صانع الفسيخ، كلمة السر هنا أن يكون برميل حفظ الفسيخ خشب، ويجب أن يكون السمك من أرض طينة ومياهه عزبة ونظيفة، ونحن نمتاز بزراعة السمك على مستوى الجمهورية، ومش أى سمك بورى ينفع فسيخ".

ولفت سيد عبد العاطى إلى أنه يتم غسل السمك من الداخل والخارج، بطريقة معنية، وده سر المهنة، ثم يتم وضعه فى برميل خشب لأن كله مسامات يحفظ السمك بطريقة جيدة، ثم يتم رش الملح بطريقة معينة، ويتم وضع السمك الظهر على البطن، ورش ملح مرة أخرة عليهم، ثم يتم غسله وتصفية المياه، ثم يتم وضع ملح ثم سمك وآخر طبقة ملح ويتم غلق الصندوق، وإرساله للمحل".