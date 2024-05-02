الباز: رؤية المفاوض المصرى هى التوصل لحل شامل للصراع فى غزة

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المفاوض المصري يمتاز بعدة سمات أسياسية منذ اللحظة الأولى، بداية 7 أكتوبر وحتى الآن، المفاوض المصري صبور جدًا.

وتابع: “نرى أن كم الضغوط من أطراف الصراع المختلفة وأولوية ورغبة كل طرف في تحقيق أقصى المكاسب الممكنة، تشكل ضغوطًا كبيرة جدًا على المفاوض المصري الذي قرر أن يكون صبورًا ولا يخضع للاستفزاز حفاظًا على المسار المصري فيما يتعلق بالأزمة في غزة”.

وأضاف الدكتور "الباز" خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج" كل الزوايا" عبر فضائية " أون"، أن السمة التانية والمهمة هي سمة الرؤية الشاملة بمعنى أن المفاوض المصري هنُا لا يملك رؤية فقط لإنهاء هذه المرحلة من الصراع ولكن يتبنى رؤية وضع حل شامل حتى لا يتكرر هذا الصراع مرة أخرى".