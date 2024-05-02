قريبًا.. طبعة مصرية لرواية "موعدنا في شهر آب" لجابرييل جارسيا ماركيز

يصدر قريبًا عن دار التنوير، بالتعاون مع مكتبة تنمية طبعة مصرية من رواية "موعدنا في شهر آب" وهى آخر رواية كتبها الروائي الراحل "جابرييل جارسيا ماركيز" من ترجمة، وضّاح محمود.

آخر رواية كتبها جابرييل جارسيا ماركيز

وقالت مكتبة تنمية، أن الرواية عبارة عن مسودة ضبابية من مسودات ماركيز التي لم يتم الإعلان عنها إلا بعد وفاته.

والرواية تدور حول آنا ماجدالينا باخ، امرأة في منتصف العمر تسافر كل عام إلى جزيرة في البحر الكاريبي، لتضع باقة زهور على قبر أمها.

وفي آب الذي بلغت فيه السادسة والأربعين اتخذت الخطوة التي حولت فيها مجرى الأمور.

وتلتقي في الحانة برجل وتُمضي الليلة معه قبل أن تعود إلي بيتها وزجها، ورغم انها لم ترى ذلك الرجل مجددا إلا انها ظلت مهووسة بالتجربة كمغامرة، وهكذا في كل آب كانت تبحث عن شخص لمغامرة جديدة.

"موعدنا في شهر آب" آخر رواية كتبها جابرييل جارسيا ماركيز

من أجواء الرواية

لقاء مع محتال يقّود على الأرامل البائسات والمرجح أنه قاتل، علاقة مع أسقف، ومقابلة صديق الطفولة بعد زمن.

بالتوازي مع المغامرات كان محكوما على زواجها بالأنهيار تدريجيًا.

وبشعور آنا ان المغامرة قد وصلت نهايتها ندرك معها ونتأمل بعمق في الحرية، الندم، التحول الذاتي، واسرار الحب..

تاركًا لنا ماركيز في النهاية أعماله أغنية للحياة والرغبات التي تقاوم بمرور الزمن..

عن جابرييل جارسيا ماركيز

يعد جابرييل جارسيا ماركيز أحد أشهر كتاب أمريكا اللاتينية، الذي حصل على جائزة نوبل في الأدب، عن تحفته في أدب الواقعية السحرية (1967؛ مائة عام من العزلة) والتي بيعت منها أكثر من 50 مليون نسخة حول العالم.

ومن بين أشهر أعماله "الحب في زمن الكوليرا" والتي تتناول موضوعات عدة حول الحب والشيخوخة والموت، بين أواخر سبعينيات القرن التاسع عشر وأوائل ثلاثينيات القرن العشرين في مجتمع في أمريكا الجنوبية الذي كان يعاني من الحروب وتفشي الكوليرا.