الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث سياسي: "السوشيال ميديا" نجحت في نقل البُعد الإنساني لما يحدث بغزة

بايدن
بايدن

 قال الدكتور توفيق حميد الكاتب والباحث السياسي، إن الوضع الحالي للرئيس الأمريكي جو بايدن متأزم لأسباب عديدة، لافتًا إلى أن احتجاجات الطلاب في الولايات المتحدة قد تكون القشة التي تقسم ظهر البعير.

وأضاف "حميد" خلال لقائه ببرنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري: "قوة السوشيال ميديا استطاعت نقل البُعد الإنساني لما يحدث في قطاع غزة، كما أن هناك عشرات الآلاف المؤمنين بالقضية الفلسطينية، والمسلمون والعرب كثيرون في الغرب وينشرون القضية بقوة، أي أن لدينا جيش ينشر هذه القضية".

وتابع الكاتب والباحث السياسي، أن المظاهرات تأتي في توقيت صعب بالنسبة للوضع الاقتصادي الصعب للولايات المتحدة، ويرى أمريكيون كثيرون أن بلادهم تدعم إسرائيل وأمريكا بالمليارات، بل بأرقام فلكية، وهو ما يزيد الأمر اشتعالا، مشددًا على وجود درجة كبيرة من الغضب في المجتمع الأمريكي وهو ما يضغط على بايدن.

مظاهرات الطلا بايدن جو بايدن الولايات المتحدة

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