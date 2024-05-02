الدكتورة عزة الشربينى عميدًا لمعهد الوادى العالى للعلوم الإدارية ونظم المعلومات

أعلنت إدارة معاهد الوادي العليا بالعبور عن تعيين الدكتورة عزة أحمد الشربيني عميدًا لمعهد الوادي العالي للعلوم الإدارية والمالية ونظم المعلومات.

ويأتي هذا التعيين استجابةً لرؤية المعاهد الطموحة في تطوير منظومة تعليمية تواكب متطلبات العصر وتلبي احتياجات سوق العمل المتسارعة.

تمتلك د. عزة الشربيني مسيرة حافلة بالإنجازات وأثرت في المشهد العلمي بمشاركاتها الفعالة في المؤتمرات والندوات، إضافةً إلى مؤلفاتها وأبحاثها العلمية القيمة.

كما حصلت الدكتورة عزة الشربيني على جوائز مرموقة، منها جائزة جامعة الملك فيصل لأفضل بحث علمي منشور عن مشاركة الطلاب في تقييم العملية التعليمية، وجائزة الجامعة للتميز في الأنشطة الطلابية، فضلًا عن جوائز محلية أخرى كجائزة جامعة الزقازيق عن جهودها في الدورات التدريبية للطلاب.

ولم يقتصر إسهام الدكتورة عزة الشربيني على الجانب الأكاديمي، بل امتد ليشمل العمل على تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل، فقد أسست مركزين للتدريب في مصر والمملكة العربية السعودية؛ قدما دورات مجانية في مجالات متنوعة، لتمكين الشباب وتزويدهم بالخبرات اللازمة للنجاح في مسيرتهم المهنية.

عبرت المهندسة آية أسامة، رئيس مجلس إدارة معاهد الوادي العليا بالعبور، عن فخرها باختيار الدكتورة عزة الشربيني لقيادة المعهد، مؤكدة أن هذا التعيين يتماشى مع استراتيجية المعاهد التي تركز على تمكين الشباب وتزويدهم بأحدث التقنيات والمعارف في مختلف التخصصات.

وشددت على أن معاهد الوادي العليا ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لطلابها وخريجيها، بهدف بناء أجيال قادرة على الإبداع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن معاهد الوادي العليا بالعبور تسعى لتحقيق رؤيتها من خلال استقطاب نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتميزين، وتطوير المناهج باستمرار، وتوفير بيئة تعليمية تفاعلية تعتمد على أحدث التقنيات، وتسخير كافة الموارد لتطوير العملية التعليمية وضمان جودتها.