الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد إجازة البنوك فى شم النسيم 2024.. المركزى المصرى يحسم الأمر

شم النسيم
شم النسيم

موعد إجازة شم النسيم لموظفى البنوك، من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل من قبل المواطنين فى الساعات الماضية .

الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بالامر .

موعد إجازة شم النسيم للعاملين بالبنوك

اعلن البنك المركزي  المصري من خلال منشور له على  موقعه الإلكترونى مؤخرا  عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، يوم الأحد الموافق 5 مايو المقبل، والإثنين الموافق 6 مايو، بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.

وذكر البنك، في بيانه الذى صدر  مؤخرا، أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو المقبل.

 

إجازات شهر مايو ٢٠٢٤:

الخميس 2 مايو.. إجازة عيد العمال.

 

2- الجمعة 3 مايو.. عطلة أسبوعية.

 

4- السبت 4 مايو.. عطلة أسبوعية.

 

5– الأحد 5 مايو2024.. إجازة في البنوك ومعظم المؤسسات بمنسابة عيد القيامة المجيد.

 

6- الإثنين 6 مايو2024.. إجازة شم النسيم.

 

7- الجمعة 10 مايو2024.. عطلة أسبوعية.

 

8- السبت 11 مايو2024.. عطلة أسبوعية.

 

9- الجمعة 17 مايو2024.. عطلة أسبوعية.

 

10- السبت 18 مايو 2024.. عطلة أسبوعية.

 

11- الجمعة 24 مايو 2024.. عطلة أسبوعية.

 

12- السبت 25 مايو2024.. عطلة أسبوعية

 

13- الجمعة 13 مايو 2024.. عطلة أسبوعية

الإجازات الرسمية المتبقية في 2024:

– الأحد 16 يونيو: وقفة عيد الأضحى

– عيد الأضحى المبارك: الإثنين 17 يونيو – الخميس 20 يونيو

– الأحد 30 يونيو: ثورة 30 يونيو

– الإثنين 8 يوليو: رأس السنة الهجرية

– الثلاثاء 23 يوليو: عيد ثورة 23 يوليو 1952

– الإثنين 16 سبتمبر: المولد النبوي الشريف

– الأحد 6 أكتوبر: عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

 

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 ووقفة عرفات

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر أن يوم الأحد 5 مايو 2024، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، وذلك بدلا من يوم الأربعاء 1 مايو 2024 المقبل، ويوم الإثنين 6 من مايو 2024، إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024، هي إجازة مدفوعي الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والخاص.

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