الخميس 02 مايو 2024
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فن

شيرين "بالحجاب" فى الكويت لإحياء حفلها الغنائى (صور)

شيرين عبدالوهاب أثناء
شيرين عبدالوهاب أثناء وصولها مطارالكويت

تداول روّاد منصات التواصل الاجتماعي مجموعة صور للفنانة شيرين عبدالوهاب أثناء وصولها مطار الكويت وهى ترتدي حجابًا قبل استعدادها للحفل الغنائي المقرر أن تحييه أمام الجمهور على المسرح.

وحجزت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد الحكم في الاستئناف المقدم من الفنانة شيرين على الحكم الصادر بتغريمها 5 آلاف جنيه في التعدي بالسب والقذف والتشهير على المنتج محمد الشاعر إلى جلسة 22 مايو الجارى.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود يحيى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج وأحمد هشام.

وقضت محكمة جنح الشيخ زايد في وقت سابق، بتغريم شيرين 5 آلاف جنيه في اتهامها بقضية سبّ وقذف المنتج محمد الشاعر، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

22 مايو.. الحكم فى استئناف شيرين عبدالوهاب على غرامة سب محمد الشاعر

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