الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

مجدي البدوي: الأمان الوظيفي يجب أن يكون على رأس بنود قانون العمل الجديد

مجدي البدوي
مجدي البدوي

كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن أهمية قانون العمل الجديد.

وقال مجدي البدوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، إن قانون العمل أصبح ضرورة لكل الأطراف، لافتا إلى أن قانون العمل الموجود حاليا أنشئ في ظروف مختلفة عن تلك التي نعيشها اليوم.

وأضاف: "علاقات العمل الحالية تغيرت لذلك نحتاج إلى تطوير في القانون لكي يتناسب مع علاقات العمل الجديدة، وعلق: "لابد من إصدار قانون العمل بسرعة كبيرة جدا".

وأشار إلى أن فرص العمل خلال الفترة المقبلة ستكون في القطاع الخاص بشكل أكبر، لذلك لابد أن تتضمن فلسلفة القانون الجديد الأمان الوظيفي للعاملين في القطاع الخاص.

وشدد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، على أنه لابد أن يضمن قانون العمل حقوق الطرفين، والتوازن في علاقات العمل.

رئيس اتحاد عمال مصر دي ام سي

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