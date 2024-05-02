كواليس حلقة "مانشيت" من داخل معرض أبوظبى الدولى للكتاب غدًا

يعرض برنامج "مانشيت" للإعلامي جابر القرموطي، تقريرًا من داخل معرض أبوظبي الدولي للكتاب غدًا، في إطار حلقاته الخارجية التي تذاع على قناة "CBC".

سافر برنامج "مانشيت" لدولة الإمارات الشقيقة لتغطية فعاليات معرض أبوظبي للكتاب في دورته الـ33 التي انطلقت هذا الأسبوع، خاصة أن مصر ضيف شرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب هذا العام.

يجرى الإعلامي جابر القرموطي لقاءات متنوعة مع مسئولي ومنظمي معرض أبوظبي للكتاب الذين أعربوا عن حفاوتهم البالغة بمصر وتواجدها الكبير في المعرض، سواء إعلاميًا وثقافيًا وجماهيريًا، خاصة أن المعرض يحتفي هذا العام بسيرة الروائي المصري الكبير نجيب محفوظ.

يسلط برنامج "مانشيت" خلال التقرير الضوء على أهم جوانب معرض أبوظبي الدولي للكتاب بإرثه الحضاري والثقافي الكبير، فضلًا عن وجود أكثر من 90 دولة و1500 ناشر من محتلف أنحاء العالم في معرض أبوظبي للكتاب خلال دورته الـ33.

يذكر أن برنامج "مانشيت" يعرض يومي الخميس والجمعة الساعة السابعة مساءً.