مدير “حماية البحيرات” يبحث معوقات العمل مع ممثلي جمعيات الصيادين

اجتمع اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مع محمد ياقوت العرش رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاونى للثروة المائية، وكمال بخيت نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، ومجدى مرعي سكرتير عام الاتحاد، للتعرف على المشاكل والمعوقات التي من شأنها أن تؤثر سلبًا على الصيادين، ومحاولة إيجاد حلول لها.

حضر الاجتماع كل من “عوض مرزوق، ورمضان عبده، ومحمد سعد أعضاء الاتحاد”، وممثلي جمعيات الصيادين العاملة ببحيرة ناصر، والبحر الأحمر، ومحافظة البحيرة، بحضور المهندس عاطف مجاهد مدير عام الإدارة العامة للمصايد، ومحمد أحمد بالإدارة العامة للتعاون.

وأشار “فرحات” إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على تلبية احتياجات الصيادين وتذليل الصعاب ودعمهم والوقوف إلى جانبهم، كما حث الجميع على ضرورة العمل على قلب رجل واحد وتغليب مصلحة الصيادين العامة على ما عداها من مصالح شخصية، مشيرًا إلى أهمية الدور والحيوي الذي يلعبه الاتحاد للنهوض بقطاع الثروة السمكية، كما ثمّن الجهود التي يبذلها الاتحاد وجمعيات الصيادين من أجل مضاعفة الإنتاج السمكي، لاسيما مع اهتمام الدولة المصرية بملفي الاستزراع السمكي، وتنمية البحيرات ورفع كفاءتها.

وناقش “فرحات” مع ممثلي جمعيات الصيادين بمنطقة الأحمر المشكلات التي تواجههم، وعلى رأسها، قرار محافظ البحر الأحمر بمنع عمل مراكب حرفتي الجر والشانشولا بمنطقة برانيس بالبحر الأحمر ، مستعرضًا الخطوات الإجرائية التي قام الجهاز للعمل على حل هذه المشكلة، ولفت إلى أن القرار كان قد صدر بناءً على توصيات مجلس الوزراء والجهات العلمية، كما أكد على أنه يتم النظر إلى مطالب الصيادين ومدى إمكانية تحقيقه بما لا يضر بالمسطح المائي.

كما وجّه بضرورة العمل على حل مشكلة التأمينات الاجتماعية، من خلال مخاطبة الجهات المختصة والمعنية بالصيادين (وزارة التضامن الاجتماعي - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - جهاز شئون البيئة، لصرف تعويضات للصيادين عن فترات وقف الصيد، تتناسب مع الظروف المعيشية ويتم صرفها شهريًا حتى موعد انتهاء تلك الفترات.

مطالب الصيادين بالبحيرة

وطالبت جمعيات الصيادين العاملة بمحافظة البحيرة بالسماح بالعمل بمنطقة دمياط خلال فترات صيد السردين، خاصةً مراكب الشانشولا، لاسيما مع تكدس المراكب في نقطة سروح دمياط، ووعد فرحات بتنظيم لقاء مع صيادي دمياط للاستماع لرؤيتهم مقترحاتهم بشأن عمل صيادين من خارج المحافظة، كما سيتم دراسة الموضوع بالتنسيق مع قوات حرس الحدود لتحديد الطاقة الاستيعابية لميناء دمياط.

كما كان لصيادي بحيرة إدكو مطلب بشأن السماح بالعمل الليلي للمراكب، ووعد المدير التنفيذي بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية بالمنطقة خلال الفترة القادمة، وعمل تمركزات ليلية داخل البحيرات لإحكام الرقابة عليها ليلًا.

أما فيما يتعلق ببحيرة ناصر، استعرضت جمعيات أسوان الجهود التي قام بها قبل فترة وقف الصيد في البحيرة - بدأت من 15 أبريل حتى 30 مايو الجاري - بالتنسيق مع محافظة أسوان ومديرية التموين والأمانة العامة لوزارة الدفاع لتأمين المسطح المائي للبحيرة، والسيطرة على الطرق المؤدية للبحيرة، ومنع تهريب الأسماك، والحملات الأمنية بالاشتراك مع الجهاز، ومحاضر الضبط والمخالفات لزيادة السيطرة على المسطح المائي وإحكام القبضة على المخالفين.

تحسن ملحوظ في إنتاج بحيرة ناصر

من جانبه، أشار المدير التنفيذي للجهاز إلى أن انتاج بحيرة ناصر خلال العام الماضي 2023 كان شهد تحسنًا ملحوظًا من 23 ألف طن إلي 46 ألف تقريبًا، نتيجة الجهود التي تمت على مدار العام، وتحقيق فترة وقف ناجحة خلال موسم الصيد العام الماضي، متمنيًا موسم صيد ناجح وموفق خلال هذا العام.

وفي ختام اللقاء، أعرب الحضور عن ثقتهم في المدير التنفيذي وقدرته على حل المشكلات التي تم استعراضها وطرحها في اللقاء، مثمّنين الجهود المبذولة لتعزيز دور الجهاز في تنمية قطاع الثروة السمكية وتقديم كامل الدعم للصياد وتمكينه اقتصاديًا وحمايته اجتماعيًا.