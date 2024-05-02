الخميس 02 مايو 2024
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اقتصاد

موعد إجازة البنوك في شم النسيم 2024

موعد إجازة البنوك
موعد إجازة البنوك في شم النسيم 2024

يتسائل كثير من المواطنين وأصحاب المال والاعمال خلال الساعات القليلة الماضية،  موعد إجازة البنوك في شم النسيم 2024، لمعرفة كيفية الحصول على الخدمات البنكية.

موعد إجازة البنوك في شم النسيم 2024

زادت عمليات البحث  عن مواعيد عمل البنوك بالتزامن مع إجازة  عيد العمال وشم النسيم وعيد القيامة المجيد وعدد ساعات العمل اليومية وموعد غلق البنوك.


موعد إجازة البنوك في شم النسيم

وينشر الدستور في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن موعد إجازة البنوك في شم النسيم بالتزامن مع عيد العمال وعيد القيامة المجيد، والخدمات المصرفية بالبنوك.

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موعد إجازة البنوك في شم النسيم 2024

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بجميع البنوك العاملة فى مصر، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 5 مايو 2024 حتي يوم الإثنين الموافق 6 مايو 2024، بمناسبة عيد العمال وعيد شم النسيم.

كما قرر  البنك المركزي المصري،  أن يُستأنف العمل بالبنوك صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024.

إجازة عيد العمال وشم النسيم


قرر مجلس الوزراء  بأن يكون يوم الأحد الموافق 5 من شهر مايو عام 2024 ميلادية، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، بدلا من يوم الأربعاء الموافق الأول من مايو.

كما قرار  بأن يكون يوم الإثنين الموافق 6 من شهر مايو عام 2024 ميلادية إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.


مواعيد عمل البنوك وعدد ساعات العمل

تبدأ مواعيد العمل الرسمية بجميع البنوك في مصر اعتبارا من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3 عصرًا يوميًا عدا الجمعة والسبت من كل أسبوع، في حين يعمل الموظفين من الساعة 8 صباحًا إلى 4 عصرًا.

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يمكنك إجراء بعض المعاملات البنكية السريعة من خلال ماكينات الصراف الآلي خدمة السحب والإيداع، والتحويل من حساب إلى حساب آخر، سداد مستحقات البطاقة الائتمانية، سداد أقساط القروض، سداد الفواتير والمصروفات الدراسية من خلال خاصية فوري الموجودة في الماكينة، وشحن رصيد التليفون، التبرع للجمعيات الخيرية، طباعة كشف حساب مختصر.

مواعيد غلق البنوك 2024

تغلق البنوك أبوابها يوميا الساعة الثالثة عصرا وفق مواعيد العمل الرسمية للجمهور والتي تبدأ من الثامنة والنصف صباحا الي الثالثة عصرا عدا العطلة الأسبوعية للبنوك يوميا الجمعة والسبت.

البنك المركزي المصري

يذكر أن القطاع المصرفي المصري يضم عدد 38 بنكا بعدد فروع يصل إلى 6 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية.

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