الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

بقوام ممشوق.. ياسمين صبرى تتألق فى أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها عبر خاصية الـ"ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" صورة جديدة لها، أثناء تدريبها في الصالة الرياضية "جيم"، الخاص بها.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري، بقوام ممشوق، ومميز، وإطلالة رياضية بسيطة، الأمر الذي لفت أنظار جمهورها، واصفين إياها بـ"جورجينا العرب".

 

مدحت العدل يوجّه رسالة للفنانة ياسمين صبرى: "الموهبة أبقى من الجمال" (فيديو)

روضة وليد شاعرة "قادرون باختلاف": أتمنى مقابلة ياسمين صبرى ومشاركتها فى عمل سينمائى

مسلسلات رمضان 2024.. ياسمين صبري تكشف عن بوستر "رحيل"

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل شخصية ياسمين صبرى فى "رحيل"

أحدث أعمال الفنانة ياسمين صبري السينمائية

ويعرض لياسمين صبرى، داخل دور العرض السينمائية فيلم أبونسب بطولة النجم محمد إمام فى دور العرض، ويجمع  فيلم "أبونسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما معًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبدالرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

ويحقق "أبونسب" نجاحًا كبيرًا فى دور العرض العربية وكذلك حول العالم، إذ تصدر الفيلم شباك التذاكر فى السعودية منذ طرحه، كما تم مد العروض للأسبوع الرابع فى دور العرض حول العالم نظرًا للإقبال الكبير منذ طرحه هناك.

ويسجل فيلم أبونسب، التعاون الثالث بين محمد إمام وياسمين صبري في السينما، بعدما قدما معًا فيلمي «جحيم في الهند» عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، و«ليلة هنا وسرور» عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوي، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري، وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

تفاصيل أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذى يقع فى حب داليا (ياسمين صبرى)، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المحٖرم (ماجد الكدوانى) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصابة حماه وعصابة أخرى.

الفنانة ياسمين صبري ياسمين صبرى انستجرام الصالة الرياضية جيم أحدث أعمال الفنانة ياسمين صبري السينمائية أعمال الفنانة ياسمين صبري

مواد متعلقة

التاريخ يحكم بالوثائق.. «الدستور» تكشف دور القاهرة فى إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط

أسيرات الطفولة.. 9 كاتبات عربيات يرسمن صور أبطالهن

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

محاكمة جو بايدن.. مسرحية وثائقية عن حرب غزة 2023

الأكثر قراءة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

تعزيز الهضم وتقوية العظام.. فوائد الكرفس وتأثيره على الجهاز المناعى

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

هل اليوم إجازة رسمية بجميع المصالح الحكومية 2024؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

صور

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا