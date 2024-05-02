بقوام ممشوق.. ياسمين صبرى تتألق فى أحدث ظهور لها عبر "إنستجرام"

شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها عبر خاصية الـ"ستوري"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" صورة جديدة لها، أثناء تدريبها في الصالة الرياضية "جيم"، الخاص بها.

وظهرت الفنانة ياسمين صبري، بقوام ممشوق، ومميز، وإطلالة رياضية بسيطة، الأمر الذي لفت أنظار جمهورها، واصفين إياها بـ"جورجينا العرب".

أحدث أعمال الفنانة ياسمين صبري السينمائية

ويعرض لياسمين صبرى، داخل دور العرض السينمائية فيلم أبونسب بطولة النجم محمد إمام فى دور العرض، ويجمع فيلم "أبونسب" محمد إمام وياسمين صبرى للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما معًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 بمشاركة حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد سلام، بيومى فؤاد وإخراج معتز التونى، و"ليلة هنا وسرور" عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوى، محمد عبدالرحمن توتا، محمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

ويحقق "أبونسب" نجاحًا كبيرًا فى دور العرض العربية وكذلك حول العالم، إذ تصدر الفيلم شباك التذاكر فى السعودية منذ طرحه، كما تم مد العروض للأسبوع الرابع فى دور العرض حول العالم نظرًا للإقبال الكبير منذ طرحه هناك.

ويسجل فيلم أبونسب، التعاون الثالث بين محمد إمام وياسمين صبري في السينما، بعدما قدما معًا فيلمي «جحيم في الهند» عام 2016 بمشاركة حمدي الميرغني، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد وإخراج معتز التوني، و«ليلة هنا وسرور» عام 2018 بمشاركة فاروق الفيشاوي، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد سلام، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري، وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

تفاصيل أحداث الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى لا يخلو من الأكشن، حول علي (محمد إمام) الذى يقع فى حب داليا (ياسمين صبرى)، وعندما يقرر الزواج منها يظهر والدها المحٖرم (ماجد الكدوانى) بعد خروجه من السجن يوم زفافها، فتنقلب حياتهما ويجد نفسه متورطًا فى سلسلة من أحداث الاىْىٓقام بين عصابة حماه وعصابة أخرى.