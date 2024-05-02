الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

خالد الجندي مهنئًا عمال مصر:"الله وضع العمل شرطًا لدخول الجنة"

خالد الجندي
خالد الجندي

هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، عمال مصر بعيدهم.

وقال “الجندي”: خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس: الله سبحانه وتعالي قال في كتابه الكريم.. "قل أعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون".

وأضاف:" الله أثني عليهم والله اشترط العمل لدخول الجنة والنجاة من النار، والإنتاج عمل صالح، وإذا لم يكن الانتاج هو العمل الصالح فأي عمل سيكون".

وتابع:" الله خلق الإنسان لعبادته وعماره الأرض، وخلافته، والذي يحض الإنسان علي العمل الصالح هو الله، فإشاعة البهجة والندرة أمر أمر به الله تعالي الإنسان المسلم".

لعلهم يفقهون دي ام سي عمال مصر

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