خالد الجندي مهنئًا عمال مصر:"الله وضع العمل شرطًا لدخول الجنة"

هنأ الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، عمال مصر بعيدهم.

وقال “الجندي”: خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الخميس: الله سبحانه وتعالي قال في كتابه الكريم.. "قل أعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون".

وأضاف:" الله أثني عليهم والله اشترط العمل لدخول الجنة والنجاة من النار، والإنتاج عمل صالح، وإذا لم يكن الانتاج هو العمل الصالح فأي عمل سيكون".

وتابع:" الله خلق الإنسان لعبادته وعماره الأرض، وخلافته، والذي يحض الإنسان علي العمل الصالح هو الله، فإشاعة البهجة والندرة أمر أمر به الله تعالي الإنسان المسلم".