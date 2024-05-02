الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

مفاجآت بالجملة في تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

الزمالك
الزمالك

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، تشكيل الفارس الأبيض الرسمي لمواجهة البنك الأهلي، بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي بدوري نايل

يواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي، في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي بدوري نايل

حراسة المرمى.. محمد عواد.

خط الدفاع.. أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط.. نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد حمدي.

خط الهجوم.. ناصر ماهر – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من..

معاذ علاء، ياسر حمد، حسام عبدالمجيد، محمد عاطف، محمد شحاته، زياد كمال، مهاب ياسر، ناصر منسي، سامسون أكينيولا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والمقرر لها السابعة مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل، على الهواء مباشرة.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر أحدى قناتي أون تايم سبورت، سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

موقف الزمالك بجدول دوري نايل

يحتل الزمالك المركز الثاني عشر، بجدول دوري نايل برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 13 مباراة فقط، بواقع 6 انتصارات و3 تعادلات و4 هزائم.

ويمتلك الفارس الأبيض، ست مباريات مؤجلة مع سيراميكا كليوباترا وفاركو وطلائع الجيش، وبلدية المحلة وبيراميدز والمقاولون العرب، من الجولات الحادية عشر والثانية عشر والسادسة عشر، والسابعة عشر والثامنة عشر والتاسعة عشر.

طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي بدوري نايل

يقود مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في الجولة العشرون بمسابقة دوري نايل، طاقم تحكيمي يقوده محمد عادل حكم ساحة ويعاونه محمود أبوالرجال حكم مساعد أول ومحمد محمود لطفي حكم مساعد ثان، بينما سيكون إبراهيم محجوب حكمًا رابعًا.

وسيكون محمود البنا حكمًا لتقنية الفيديو، على أن يعاونه محمد الدسوقي في تقنية الفيديو.

الزمالك يتفوق خلال مواجهة الدور الأول

وتجدر الإشارة إلى أن مباراة الدور الأول بين الفريقين، قد انتهت بفوز الفارس الأبيض، بهدفي أحمد سيد زيزو وشيكابالا، بينما سجل هدف البنك الأهلي الوحيد كريم بامبو.

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