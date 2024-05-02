الخميس 02 مايو 2024
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التفاصيل الكاملة.. موعد انتهاء العام الدراسي 2024

امتحانات
امتحانات

يعتبر معرفة موعد نهاية العام الدراسي من أكثر الأمور التى تشغل بال الكثير منا، فأغلب أولياء الأمور والطلاب يبحثون بشكل مستمر عن التفاصيل الخاصة بموعد انتهاء العام الدراسي لعام ٢٠٢٤، وذلك من اجل الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالأمر.

موعد انتهاء العام الدراسي لعام ٢٠٢٤ 

وتسلط “الدستور” الضوء فى السطور التالية، على التفاصيل الكاملة حول موعد انتهاء العام الدراسي لعام 2024 ، وذلك للتسهيل على الطلبة والامهات معرفة المعلومات الخاصة بموعد انتهاء العام الدراسي لعام 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2023/2024

ويستعرض "الدستور"، لجميع طلاب صفوف النقل الابتدائي والاعدادي والثانوي، وطلاب الشهادة الإعدادية وطلاب الدبلومات الفنية وطلبة الثانوية العامة موعد امتحانات الترم الثاني بالعام الدراسي الحالي 2023-2024، وامتحانات الثانوية العامة، وانتهاء العام الدراسي.

وتبدأ امتحانات الترم الثاني 2024 يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وذلك لجميع سنوات النقل والشهادة الإعدادية، وذلك وفقًا للخريطة الزمنية بالعام الدراسي 2023-2024 الصادرة من خلال وزارة التربية والتعليم في مصر واعتمادها عبر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 الترم الثاني

وتبدأ امتحانات الترم الثاني 2024  للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024، وتنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 22 يونيو 2024.

ومن جانبها، قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تبدأ المواد غير المضافة للمجموع يوم الإثنين الموافق ١٠-٦-٢٠٢٤.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 ، حيث بدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وينتهي السبت الموافق 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

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