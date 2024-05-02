"ابدأ" تحول 23 فرصة صناعية إلى مشروعات حقيقية على الأرض

قال المهندس خالد حسن، عضو مبادرة "ابدأ" إنه تم استعرض الموقف الحالي للمبادرة وماذا قدمت للقطاع الصناعي في مصر خلال الفترة الماضية وخطة المشروعات.

وأضاف "حسن"، في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أنه تم استعراض مشروعات صناعية، منها مشروعان يتم إقامتهما بالشراكة مع شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات.

ولفت إلى أن "ابدأ" عملت على 84 فرصة صناعية، تم تحويل 23 فرصة منها لمشروعات حقيقية ومصانع على أرض الواقع، منها بدأ الإنتاج بالفعل، وتم افتتاحه، ومنها تحت الإنشاء، وهناك 24 فرصة في المرحلة الثانية التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى 37 فرصة مستقبلية.