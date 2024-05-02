الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انطلاق أعمال الدورة 57 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

انطلاق اعمال الدورة
انطلاق اعمال الدورة

انطلقت أعمال الدورة 57 للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بالرياض المملكة العربية السعودية، باستضافة كريمة  الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان والمهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية.

ترأس الاجتماع  الدكتورعباس الحاج حسن وزير الزراعة بالجمهورية اللبنانية ورئيس المجلس التنفيذي للدورة الحالية، وبحضور كل من الوزراء أعضاء المجلس التنفيذي  لمملكة البحرين كنائب للرئيس، وعضوية كل من دولة فلسطين، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، جمهورية السودان، جمهورية القمر الإتحادية الإسلامية، الجمهورية اليمنية، وغابت عن الاجتماعات المملكة المغربية، والسفير المفوض وائل الجبوري مدير إدارة المنظمات بجامعة الدول العربية والدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية.


وقد تناول الاجتماع مشروع خطة عمل المنظمة العربية للتنمية الزراعية لعامي 2025-2026م، وسير العمل في إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة 2020-2030، وسير العمل في البرنامج العربي لاستدامة الأمن الغذائي، ودعم المنظمة لجهود الدول العربية في تنفيذ اتفاقيات ريو الثلاثة حول التصحر والتنوع البيولوجي والمناخ، ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للإدارة المستدامة للموارد الرعوية 2020 – 2040، ومتابعة سير العمل في البرنامج العربي للتدريب الزراعي والسمكي، بالإضافة لدور المنظمة في بناء القدرات وقيادة المبادرات العربية في مجال التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي. 


كما تطرق الاجتماع لتفعيل وتطوير العمل بالمعهد العربي التقني للزراعة والثروة السمكية التابع للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في اللاذقية - الجمهورية العربية السورية، والمشروعات المنفذة من طرف المنظمة كبيت خبرة في دول إفريقيا جنوب الصحراء بتمويل من المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وإنشاء البرنامج العربي للتميز في بناء القدرات في التقنيات الزراعية والبيئية الحديثة في المنطقتين العربية والأفريقة بالمملكة المغربية. 


وناقش الاجتماع أيضًا مجموعة من المواضيع المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية منها اعتماد خطة عمل المنظمة وموازنة المنظمة لعامي 2025-2026م والحسابات الختامية للمنظمة لعامي 2022-2023م، وتشكيل هيئة الرقابة المالية للمنظمة لعامي 2025-2026م، بالإضافة إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي أبرمتها إدارة المنظمة مع المنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية بين دورتي الجمعية العامة (37) و(38).

إنطلاق أعمال الدورة مصريون المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية

مواد متعلقة

أدعية مستجابة.. أذكار الصباح اليوم الأحد 28-4-2024

السجن عامين لـ4 متهمين باستدراج طالب وخطفه داخل سنتر تعليمى بالبدرشين

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

محمد رمضان: "قاعد مع منتخب غانا في نفس الفندق.. ومش عارف أنام من ريحة أبو فاس"

الأكثر قراءة

أزمة جديدة تواجه منتخب مصر بسبب مواعيد مباراتى بوركينافاسو وغينيا بيساو

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

تحرك برلمانى عاجل لتوعية المواطنين بمخاطر الـ"دارك ويب"

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا