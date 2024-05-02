الفريق أسامة عسكر يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لتركيا

عاد إلى أرض الوطن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية لجمهورية تركيا بدعوة من الجنرال متين غوراق رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، والتى استمرت لعدة أيام، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكل من مصر وتركيا.

جلسة مباحثات موسعة مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية

وعقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، جلسة مباحثات موسعة مع رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية، تناولت علاقات التعاون العسكرية والأزمات الإقليمية والدولية المؤثرة على الأمن القومى لكلا البلدين، وتوافق الرؤى ووجهات النظر تجاهها، وأكد الجانبان على تطلعهما إلى زيادة أوجه التعاون العسكرى بين البلدين فى العديد من المجالات خلال المرحلة المقبلة.

وزير الدفاع التركى يشيد بتوافق الرؤى بين البلدين

وعلى صعيد الزيارة التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة السيد يشار غولر وزير الدفاع التركى، حيث نقل له تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، فيما أشاد وزير الدفاع التركى بتوافق الرؤى بين البلدين فيما يتعلق بتطوير التعاون العسكرى المصرى التركى، مثمنًا الدور المصرى المؤثر والفاعل بمنطقة الشرق الأوسط.

الفريق أسامة عسكر يلتقي رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية

كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية، واستمع إلى عرض تقديمى لمجموعة من الشركات المتخصصة فى الصناعات الدفاعية، كما قام بجولة تفقدية شملت عددًا من الشركات منها شركة بايكار للطائرات، وكذا زيارة مقر القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة التركية.