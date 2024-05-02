الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولى العلمى الثانى للطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم

المؤتمر الدولى العلمى
المؤتمر الدولى العلمى الثانى للطب الطبيعى والتأهيلى

نظمت القوات المسلحة المؤتمر الدولى العلمى الثانى فى الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم الخاص بمركز تأهيل العجوزة بالقوات المسلحة بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين بمجال الروماتيزم والطب الطبيعى والتأهيلى من القوات المسلحة ووزارة الصحة وعمداء كليات الطب ورؤساء أقسام الطب الطبيعى بالجامعات المصرية وعدد من الخبراء الاجانب.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرض فيلم تسجيلى عن مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة تناول التطوير والتحديث الذى حدث فى المركز لمواكبة أحدث ما وصلت إليه المعايير العالمية فى مجال الطب الطبيعى والتأهيلى لخدمة المنظومة الصحية فى مصر.

May be an image of text that says 'no ARRG INTERNATIONAL PHYSICAL INTERNATIONALAGOUZA ATIONALAGOULHLIMATOLOGY AGOUZA MEDICINE, RHEUMATOLOGY AND REHABILITATION REHABIL CENTER CONFE PONFERENCE INTER INTERNATKNALAGOUZA LADUZA ameИ EORGINE DENTER UMAT RESHAPING THE FUTURE'

وألقى اللواء طبيب/ رضا الهميمى مدير مركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى دور المركز فى خدمة قطاع كبير من أبناء القوات المسلحة والمواطنين، مؤكدًا على أهمية المؤتمر الذى يمثل فرصة لتبادل الخبرات العلمية الحديثة فى علوم الطب الطبيعى والتأهيل لتحقيق خدمة طبية متميزة لأبناء الشعب المصرى فى ذلك المجال.

فيما أشار اللواء طبيب/ خالد شكرى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة خلال كلمته إلى ما تقوم به إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة من تطوير التعليم الطبى المستمر والمتواصل للوصول إلى أحدث النظم والأبحاث على مستوى العالم، ولمواكبة كل ما هو جديد عالميًا فى منظومتى الصحة والتعليم.

وتضمن المؤتمر العديد من الجلسات العلمية والمحاضرات فضلًا على إقامة ورش العمل التدريبية بمركز الطب الطبيعى والتأهيلى وعلاج الروماتيزم بالعجوزة بمشاركة عدد من الخبراء والأطباء العسكريين والمدنيين والخبراء الأجانب المتخصصين فى ذلك المجال.

May be an image of 1 person and crowd

ويشمل المؤتمر هذا العام مناقشة أحد التخصصات الجراحية الواعدة والمرتبطة بتخصص الطب الطبيعى والتأهيلى وهو تخصص فرعى من جراحة المخ والأعصاب الوظيفية والذى يهدف إلى تعديل وظائف الجهاز العصبى ويتخصص فى علاج إضطرابات الجهاز العصبي المركزى ( بالمخ والحبل الشوكى ) عن طريق تعديل وظائف بعض مراكز المخ والأعصاب الطرفية بإستخدام تقنيات وإجراءات مُختلفة لعلاج المرضى الذين يعانون من مجموعة متنوعة من الأمراض العصبية التى لا تستجيب للعلاجات الدوائية.

كما تضمنت الفاعليات محاضرة عن تطورات الأوضاع بمنطقة الشرق الأوسط وتأثيرها الإقليمى والدولى، والتهديدات والتحديات التى تواجهة الدولة المصرية فى الفترة الماضية والحالية والمستقبلية.

حضر الجلسة الافتتاحية اللواء أح/ هانى محمد كامل رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

القوات المسحلة مؤتمر علمي الطب الطبيعي علاج الروماتيزم مركز تأهيل العجوزة

الأكثر قراءة

أزمة جديدة تواجه منتخب مصر بسبب مواعيد مباراتى بوركينافاسو وغينيا بيساو

تحرك برلمانى عاجل لتوعية المواطنين بمخاطر الـ"دارك ويب"

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالي حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

صور

مراحل صناعة السبح

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا