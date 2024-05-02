الخميس 02 مايو 2024
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عضو مبادرة "ابدأ": مصر قادرة على إمداد المنطقة باحتياجاتها من مكونات محطات المياه

مبادرة ابدأ
مبادرة ابدأ

أوضح مصطفى عبيد عضو مبادرة "ابدأ"، أهم النجاحات التي قامت بها المبادرة في دعم العامل المصري والصناعة المصرية، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي  دائم الحرص على مصلحة العامل المصري.
وقال خلال مداخلة هاتفية عبر "إكسترا نيوز"، إن أهم النجاحات تتمثل في عدم الاعتماد على جلب المنتجات أو جلب طريقة تصنيع المنتج، بل عملت مبادرة ابدأ على جلب السرعة والتكنولوجيا والتدريب لتطوير المنتجات المصرية.
وتابع: "رأينا اليوم بحضور الرئيس السيسي، نماذج مشرفة من العمال المصريين والبدء الفعلي لأكثر من مصنع لتغطية الفاتورة الاستيرادية".

وأوضح أن مصطفى عبيد عضو مبادرة “ابدأ"، أنه بفضل مبادرة "ابدأ"، تمكنت الدولة المصرية اليوم في افتتاح مصنع لتصنيع مكونات محطات مياه الشرب، للمرة الأولى، التي تسمح فيها الشركات الأجنبية بالعمل خارج أراضيها، في الشرق الأوسط وإفريقيا.
واستطرد: "مصر أصبحت اليوم تكتل صناعي قادر على إمداد المنطقة من احتياجاتها من مكونات محطات المياه للشرب والصرف الصحي".

لأول مرة يتم تصنيع وسائل النقل الخفيف في مصر 

وواصل: "محرك وسائل النقل الخفيف أول مرة يتم تصنيعه في مصر، قدرنا نجيبه ونجيب التكنولوجيا وتدريب العمالة والمهندسين، وخلينا الجانب الصيني يشرف على اختبارات الجودة، وتم اجتيازها محليا ودوليا".
 

مبادرة “أبدا ابدأ” عضو مبادرة “ابدأ محرك وسائل النقل الخفيف مكونات محطات مياه الشرب

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