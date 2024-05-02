ابدأ: نستهدف توفير 250 مليون دولار من إنتاج مجمع مصانع محركات النقل الخفيف

قال المهندس وائل فتحي مدير الشركة المصرية الحديثة لصناعة محركات النقل إن مبادرة ابدأ تلعب دور مهما في قطاع صناعة النقل الخفيف، حيث تبعث رسالة اطمئنان للشريك التكنولوجي الأجنبي أنه يشارك دولة كما تعطي ثقل للمصنع المصري.

وأضاف فتحي في تصريح خاص لـ"الدستور" أن مبادرة ابدأ تساعد في تيسير كثير من الإجراءات الحكومية التي كانت في الماضي تأخذ وقتا كبيرا، وتساهم في تسويق منتجات المصانع خارجيا عبر عقد لقاءات مع ممثلي السفارات المصرية لمعرفة احتياجات تلك الدول وعرض انتاج المصانع المصري للتصدير.

وأشار فتحي إلى أن المبادرة تستهدف تقليل الفاتورة الاستيراد السنوية، حيث أن سوق صناعة وسائل النقل في مصر كبير والاستمرار في استيراد كل منتجاته يعد هدر للعملات الأجنبية، حيث يساهم مجمع المصانع بعد تشغيل بطاقته القصوي بنهاية العام الجاري 2024 في توفير من 250 إلي 300 مليون دولار سنويا منتجات كنا نستوردها من الخارج كما يوفر مصنع المحركات 60 مليون دولار سنويا.

وذكر المهندس وائل فتحي أن مجمع المصانع يقع في مدينة السادات الصناعية ومقام على 270 ألف متر مربع، ويضاهي المصانع العالمية في الصين والهند.

كما أن مصنع المحركات نستهدف منه انتاج سنوي يقدر ب 250 ألف محرك بطاقة شهرية 20 الف محرك وبدأ التشغيل التجريبي لمصنع المحركات وينتج حاليا 5الاف محرك شهريا ومتوقع مع نهاية العام الوصول للطاقة القصوي 20 الف محرك، كما أن خط السلندر وصل بطاقته القصوي حيث ينتج 20 ألف سلندر شهريا.

كانت المبادرة الوطنية ابدأ عرضت عدد من المشروعات الكبرى خلال احتفالية عيد العمال والتي من بينها، مشروع مصنع محركات وسائل النقل الخفيف، وهو المصنع الأول من نوعه في إفريقيا والشرق الأوسط لتصنيع وإنتاج محركات البنزين الخاصة بوسائل النقل الخفيف كالدراجات النارية والتروسيكلات (2-3) عجلات من نوعية أربعة أشواط بقدرات من 200-250 سي سي، ب 5 موديلات مختلفة وهو مصنع مغذي لمجمع صناعات وسائل النقل الخفيف.

وتم تدشين أولى مراحل الإنتاج في مايو 2023، وفي مايو الجاري تم إنتاج أول محرك مصري بعد اجتيازه لجميع أعمال اختبارات الجودة طبقًا لاشتراطات الجانب الصيني.

نجحت المبادرة الوطنية ابدأ في جذب استثمارات أجنبية مباشرة حيث قام أعضاء المبادرة بالتنسيق والتفاوض مع شركات أجنبية ومصرية، وخلق أرضية مشتركة بين الصناع المصريين، بهدف إنشاء كيانات صناعية تشارك بها 24 شركة أجنبية تمثل 14 دولة أجنبية و33 شركة مصرية.

وجرى توقيع اتفاقيات تصنيع مشترك والحصول على شهادات الاعتماد والتسجيل الدولية لضمان قدرة المنتج المصري على المنافسة عالميا، كما بحثت ابدأ 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت في تنفيذ 23 مشروع قائم كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يمثل %28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في آخر 3 سنوات.

ويجرى العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروع كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية في القطاعات المختلفة.

تمكنت ابدأ من توطين 23 صناعة جديدة لأول مرة في مصر مثل، الصودا آش والسليكون في قطاع البتروكيماويات، وضواغط التكييف والتبريد في قطاع الأجهزة المنزلية وتصنيع التكيفات المركزية والمواسير الملحومة وصناعة الخامات الدوائية ووسائل النقل الخفيف.