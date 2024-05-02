ابدأ: ندرس توطين صناعة خامات الأدوية لخفض فاتورة الاستيراد

قالت الدكتورة نورهان علي مسئول مبادرة ابدأ، إنه تتم دراسة توطين صناعة خامات الأدوية في مصر بالتعاون مع شركة النصر للأدوية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال.



وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تكلفة استيراد خامات الأودية والمواد الفعالة فيها تبلغ نحو 4 مليارات دولار سنويًا.



وأكدت أن صناعة الخامات الدوائية تعد جزءًا حيويًا من صناعة الأدوية بشكل عام، حيث تمثل الخامات الدوائية العنصر الأساسي لإنتاج الأدوية والعقاقير، وبالنظر إلى أهمية الصناعات الدوائية في توفير العلاجات الضرورية للمرضى ودورها الحيوي في الرعاية الصحية، يعتبر توطين صناعة الخامات الدوائية في مصر أمرًا حيويًا.

وأشارت إلى أنه من خلال توطين صناعة الخامات الدوائية، يمكن لمصر تقليل اعتمادها على الواردات من الخامات الدوائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت أنه بتوطين صناعة الخامات الدوائية، يمكن لمصر تحسين الأمن الدوائي الخاص بها، ما يضمن توفر الأدوية الضرورية للمرضى في جميع الأوقات.

وأوضحت أنه يسهم توطين صناعة الخامات الدوائية في تعزيز الصناعة الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء فرص عمل جديدة.

وأشارت إلى أن توطين صناعة الخامات الدوائية يشجع على الاستثمار في البحث العلمي والابتكار في هذا القطاع، ما يعزز التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة في صناعة الأدوية.

وأكدت أنه بتوطين صناعة الخامات الدوائية، يمكن لمصر تحسين جودة الأدوية التي تنتجها، ما يساهم في تعزيز الثقة في الأدوية المصرية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأشارت إلى أن توطين صناعة الخامات الدوائية يمكن أن يفتح أبوابًا جديدة لمصر لتصدير الخامات الدوائية المنتجة محليًا إلى الأسواق العالمية، ما يسهم في زيادة الصادرات وتحسين العائدات الاقتصادية.

وأكدت أنه بتوطين صناعة الخامات الدوائية، يمكن لمصر تقليل التكاليف الصحية على المواطنين من خلال توفير أدوية بأسعار أكثر تنافسية نتيجة لتوفير الخامات المحلية.



وأوضحت أن توطين صناعة الخامات الدوائية في مصر له فوائد عديدة تتعلق بالاقتصاد والصحة والابتكار ومن المهم أن تولي الحكومة والقطاع الخاص اهتمامًا كبيرًا لتطوير هذا القطاع الحيوي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الصناعة الوطنية والاستدامة الاقتصادية والصحية.