الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

غلق كلي لشارع يوسف عباس بمدينة نصر.. اعرف التحويلات المرورية

غلق كلي لشارع يوسف
غلق كلي لشارع يوسف عباس بمدينة نصر

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامنًا مع استكمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بعدد من المحطات بشارع يوسف عباس بالقاهرة، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلي والجزئي بالاتجاهين لشارع يوسف عباس على أن يتم تنفيذ الأعمال اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 2/5/2024 لمدة 30 يومًا من الساعة 12:05 صباحًا «ليلًا ونهارًا»، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالي:

 محطة الإستاد:

- الغلق الكلي لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع إبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى مع إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- القادم من مناطق طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يمينًا إلى شارع إبن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فشارع خضر التونى فشارع يوسف عباس إتجاه طريق العروبة.

- القادم من طريق النصر اتجاه طريق العروبة يسلك يمينًا إلى شارع إبن فضلان فشارع الطيران تجاه العروبة.

 محطة الشهيد هشام بركات:

- الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع عبدالعزيز الشناوى إتجاه طريق النصر بالوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين.. مع إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

- القادم من مناطق شارع عبدالعزيز الشناوى اتجاه طريق النصر يسلك يمينًا إلى شارع السوق فيسارًا خلف مدرسة الشهيد «رامى محمد الجنجيهى» فيسارًا شارع المهندسين العسكريين فيمينًا إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق النصر.

  محطة جامعة الأزهر:

- استكمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس في الوصلة من شارع عبدالعزيز الشناوى حتى شارع على أمين في الاتجاهين، على أن يتم تنفيذ بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

-القادم من شارع عبدالعزيز الشناوى فيمينًا اتجاه شارع الطيران فيمينًا اتجاه شارع على أمين.

- القادم من شارع علي أمين اتجاه شارع عبدالعزيز الشناوى يسلك يمينًا شارع الطيران واستكمال خط السير.

- القادم من شارع يوسف عباس اتجاه شارع على أمين يسلك يسارًا شارع عبدالعزيز الشناوى فيمينًا شارع الطيران.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الادارة العامة لمرور القاهرة كثافات مرورية حركة المرور يوسف عباس بالقاهرة الأعمال الإنشائية

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