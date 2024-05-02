الخميس 02 مايو 2024
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عالم

تعرف على موعد نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024/2025

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سيتم الإعلان عن نتائج الفائزين في برنامج تأشيرات الهجرة العشوائية للولايات المتحدة من الدول العربية في نظام القرعة الأمريكية 2025/2024، بدءًا من ظهر يوم السبت 4 مايو الجاري.

تعرف على موعد نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024/2025

ويقدم برنامج الهجرة العشوائية الشهير للأشخاص من البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة تاريخيًا إلى الولايات المتحدة فرصة الحصول على البطاقة الخضراء الأمريكية أو الإقامة الدائمة، مما يسمح لهم بالعيش والعمل بشكل قانوني في البلاد.

وسيعلن مكتب الشؤون القنصلية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية عن الفائزين فيما يعرف رسميًا باسم برنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة.

ما هو اليانصيب أو قرعة تأشيرة التنوع للولايات المتحدة 2024/2025؟

يمنح برنامج تأشيرة الولايات المتحدة 2024/2025، ما يصل إلى 55000 تأشيرة هجرة متنوعة كل سنة مالية لأفراد يتم اختيارهم عشوائيًا من خلال يانصيب يتم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر.

تتوافق التأشيرات التي سيتم سحبها هذا العام مع تلك الخاصة بالعام المالي 2025. وستكون متاحة لمواطني البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة والتي تستوفي المتطلبات المؤهلة.

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اللوتري الأمريكي.. موعد نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

 

كيف تتحقق مما إذا تم اختيارك للمشاركة في قرعة تأشيرة التنوع للولايات المتحدة 2024/2025؟

تاريخ الإعلان: ستكون نتائج قرعة تأشيرة التنوع لعام 2025 (DV-2025) متاحة اعتبارًا من 4 مايو 2024 حتى 30 سبتمبر 2025. 

طريقة التحقق: لمعرفة ما إذا تم اختيارك، قم بزيارة برنامج تأشيرة التنوع الرسمي موقع الويب لوزارة الخارجية الأمريكية من هنا، واستخدام ميزة التحقق من حالة الدخول.

المعلومات المطلوبة: للتحقق من حالتك، تحتاج إلى رقم التأكيد الذي تلقيته عند التسجيل في البرنامج، واسمك الأخير كما تم إدخاله في نموذج الدخول، وسنة الميلاد، ورمز التوثيق المقدم من النظام.

ماذا تفعل إذا فزت بتأشيرة التنوع للولايات المتحدة 2024/2025

إذا تم تحديد إدخالك، فسيتم توجيهك إلى صفحة التأكيد حيث ستحصل على تعليمات مفصلة، بما في ذلك معلومات حول الخطوات التي يجب اتخاذها والرسوم المرتبطة بطلب تأشيرة الهجرة. 

لاحظت السلطات أن وزارة الخارجية لا ترسل رسائل إخطار أو رسائل بريد إلكتروني حول الاختيار. 

يعد التحقق من خلال صفحة "التحقق من حالة الدخول" الطريقة الرسمية الوحيدة لإخطار الفائزين ببرنامج تأشيرة التنوع بنتائج اليانصيب. 

خطوات الفائزين بالبطاقة الخضراء في يانصيب تأشيرة التنوع للولايات المتحدة 2024/2025

على الرغم من توفر 55000 بطاقة خضراء أمريكية، إلا أنه سيتم اختيار المزيد من الأسماء لأنه لا يستوفي الجميع المتطلبات. ويجب على الأفراد الفائزين ما يلي:

  • تقديم النموذج DS-260 وتأشيرة الهجرة وطلب تسجيل الأجانب إلكترونيًا.
  • الخضوع لمقابلة قنصلية شخصية، حيث سيتم تقييم أهليتهم للهجرة إلى الولايات المتحدة. ويتضمن ذلك أسئلة حول الخلفيات الإجرامية والقضايا الأمنية.
  • على جميع الذين تم اختيارهم، بما في ذلك أفراد أسرهم، الحصول على تأشيرات بحلول 30 سبتمبر 2025. ولن تصدر السلطات تأشيرات أو توافق على تعديلات الوضع بعد ذلك التاريخ.
  • تنصح السلطات بالتصرف فورًا بمجرد اختيارهم لأن التأشيرات يتم إصدارها على أساس أسبقية الحضور، وهناك حد سنوي يبلغ 55000 تأشيرة متنوعة تؤدي إلى البطاقة الخضراء.
  • إذا كانت لديك أسئلة أو كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات، فتفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة أو قم بالرجوع إلى الأسئلة والأجوبة في التعليمات الرسمية لبرنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة لعام 2025.
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اللوتري الأمريكي.. موعد نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2024

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