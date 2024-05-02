الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

سيظل البحث عن موعد مواجهتا الأهلي المصيريتين أمام نظيره الترجي التونسي، على لقب الأميرة السمراء الغالي "دوري أبطال إفريقيا" والقنوات الناقلة لهما، هو الشغل الشاغل لجميع متابعي وعشاق الساحرة المستديرة، لمعرفة الفريق المتوج بالبطولة القارية في نسختها الحالية (نسخة 2023/2024).

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التونسي والقنوات الناقلة 

يحل ممثل الكرة المصرية ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الذهب والدم، ذهابا على ملعب رادس يوم 18 مايو الجاري، في المباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

بينما يستضيف الأهلي بطل تونس، هنا بالقاهرة وتحديدا على ستاد الرعب (القاهرة الدولي)، يوم 25 من الشهر ذاته، في إياب نهائي دوري الأبطال (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمواجهتا الأهلي والترجي بنهائي الأبطال

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، مواجهتا ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والترجي التونسي، والمقرر لهما يومي 18 و25 مايو الجاري، سواء برادس أو هنا القاهرة، على الهواء مباشرة.

وتمتلك الشبكة القطرية، كافة حقوق البث الرسمي والحصري، لفعاليات ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024)، داخل منطقة الشرق الأوسط.

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مازيمبي بوابة الأحمر للنهائي

كان فريق مازيمبي الكونغولي، بوابة الأهلي للوصول إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، في نسختها الحالية (2023/2024)، بعدما حقق تعادلا سلبيا بدون أهداف خارج الديار، والفوز هنا بالقاهرة بثلاثية محمد عبدالمنعم ووسام أبو علي وأكرم توفيق، في نصف نهائي الأميرة السمراء.

ويحسب للجيل الحالي من لاعبي المارد الأحمر، إنجازا تاريخيا لم يحققه أي فريق مصري أو إفريقي من قبل، بخوض 5 نهائيات متتالية من دوري أبطال إفريقيا، استطاع الأهلي من خلالها تحقيق 3 ألقاب أعوام 2020 و2021، و2023، بينما اخفاق في نسخة 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي، هو حامل لقب النسخة الأخيرة من الأميرة السمراء، بالفوز على الوداد المغربي بالقاهرة بنتيجة 2/1، والتعادل في كازبلاانكا 1/1.

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