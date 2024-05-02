الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

معهد إعداد القادة يؤهل المبعوثين ليكونوا سفراء للعلم والمعرفة فى الخارج

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة بحلوان

انطلقت محاضرة بعنوان "فن الإتيكيت والدبلوماسية" ضمن البرنامج التدريبي 

"سفراء التميز" لمعاوني أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج بمعهد إعداد القادة، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف صالح، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

حاضر في المحاضرة الدكتور حسام الشريف، وكيل معهد إعداد القادة، حيث استعرض أهمية الإتيكيت والدبلوماسية في التعامل مع الآخرين، وكيفية إتقان فنونها للتواصل بشكل فعال وبناء علاقات إيجابية في المجالات المختلفة، بهدف صقل مهارات المبعوثين.

كما انطلقت ورشة عمل عن "التخطيط الاستراتيجي وبناء فريق العمل"، حاضر فيها الدكتورة آية عنان، خبيرة الدبلوماسية والعلاقات الدولية، والدكتور محمد العوضي، الأستاذ بجامعة الأزهر والخبير في مجال التخطيط الاستراتيجي والعمل الجماعي، وتمت مناقشة أساليب التخطيط الفعال وتحديد الأهداف وبناء فرق عمل متجانس وفعال.

برنامج "سفراء التميز" يهدف إلى إعداد كوادر قيادية متميزة قادرة على تمثيل مصر خير تمثيل

من جانبه، أكد الدكتور كريم همام أن هذه الدورات التدريبية تأتي في إطار حرص الوزارة على تأهيل المبعوثين علميًا وثقافيًا، لتمكينهم من التميز وتحقيق أفضل النتائج في مهامهم العلمية بالخارج، مشيرًا إلى أن برنامج "سفراء التميز" يهدف إلى إعداد كوادر قيادية متميزة قادرة على تمثيل مصر خير تمثيل.

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مدير معهد إعداد القادة يشيد بالأداء المتميز لكورال "هارموني عربي" التابع لجامعة عين شمس

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سفراء التميز.. برنامج تدريبى لمعاونى أعضاء هيئة التدريس المبعوثين للخارج بمعهد إعداد القادة

 ويتضمن البرنامج العديد من المحاضرات المتنوعة، منها محاضرة بعنوان "الحقوق العلمية الخاصة بإدارة البعثات"، وأخرى عن التحول الرقمي في الجامعات المصرية، ومحاضرة بعنوان الحقوق المالية الخاصة بإدارة البعثات، وأيضًا محاضرة عن وسطية الخطاب الديني ومحاربة الأفكار المتطرفة، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات.

هذا بجانب ورشة عمل أونلاين عن المكاتب الثقافية بالخارج، وورش عمل ذاتية عن التخطيط الاستراتيجي وبناء الفريق.

برامج معهد إعداد القادة سفراء التميز أيمن عاشور وزير التعليم العالي محاربة الأفكار المتطرفة الأمن القومي المصري التحول الرقمي

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