الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مساء اليوم.. مجلس الوزراء الحربى الإسرائيلى يجتمع لبحث اتفاق الهدنة فى غزة

مجلس الوزراء الحربي
مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل، أن  مجلس الوزراء الحربي للاحتلال الإسرائيلي سيجتمع في الساعة 6.30 مساء اليوم الخميس؛ لمناقشة "الخطوات التالية في المفاوضات للتوصل إلى صفقة الرهائن".

وتفيد التقارير بأن مجلس الوزراء الأمني ​​بكامل هيئته سيجتمع بعد ذلك، وتتكون حكومة الحرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، والوزير بدون حقيبة وزارية بيني جانتس.

وهناك أيضًا ثلاثة أعضاء مراقبين لا يحق لهم التصويت في حكومة الحرب، وهم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت، ووزير الشئون الاستراتيجية رون ديرمر، وزعيم حزب شاس اليهودي المتطرف أرييه درعي.

نتنياهو يتعهد بمتابعة خطط دخول الجيش إلى رفح الفلسطينية

كان نتنياهو قد تعهد يوم الثلاثاء، بمتابعة خطط دخول الجيش إلى رفح الفلسطينية المكتظة بالنازحين، تحت ذريعة القضاء على قوات حماس هناك.

وفي لقاء في مكتبه في القدس مع منتديي غفورا وتيكفا المتشددين، المنظمتان اللتان تمثلان أقارب الجنود الذين قتلوا في غزة وعائلات المحتجزين لدى حماس، على التوالي، قال نتنياهو: "سوف ندخل رفح وسنقضي على كتائب حماس هناك– سواء كان هناك اتفاق أم لا– من أجل تحقيق النصر الكامل".

وتعهد نتنياهو منذ فترة طويلة بغزو رفح على الرغم من معارضة الكثيرين في المجتمع الدولي، بما في ذلك واشنطن، حيث إن مثل هذه العملية ستؤدي إلى كارثة إنسانية.

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