السبت 04 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

قداس القيامة 2024.. كيفية التسجيل للحضور والتعرف على هويتك في الكنيسة

عيد القيامة
عيد القيامة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بأحد أهم وأكبر المناسبات الدينية في المسيحية، وهو احتفال ليلة عيد القيامة المجيد، حيث تحتفل بقيامة السيد المسيح من بين الأموات في اليوم الثالث، بحسب الأساس العقيدي والإيماني الوراد بين طيات البشائر الإنجيلية الأربعة، والذي الذي بُنيت عليه كافة الكنائس العالمية سواء كانت الارثوذكسية او الكاثوليكية او البروتستانتية أو الأنجليكانية أو الرومية.

وتتبع الكنائس المُختلفة نظامًا أمنيًا، لتأمين صلوات القداسات الإلهية، خلال يوم قداس ليلة العيد، شرحه باستفاضه للدستور الخادم المتخصص في النظام الكنسي ثروت صبحي، الذي قال إنه يستوجب على الداخل في البداية الكشف عن هويته وذلك من خلال إبراز بطاقة الرقم القومي، فإما أن يكون مُصليًا من شعب الكنيسة، وإما أن يكون مُهنئًا لرعاة الكنيسة، باحتفالات العيد، ويتم الترحيب بكل منهما بالشكل اللائق.

الكشف عن الهوية

بينما المرحلة التي تلي الكشف عن الهوية هي مرحلة الكشف عن المُتعلقات الشخصية، لذا يحمل الفرد الكشفي جهاز مُتخصص في الكشف عن المعادن، بينما تُحضر بعض الكنائس جهازًا يعمل بإشاعة الإكس راي، حيث تمر من خلاله الحقائب وماشابه، وذلك بالإضافة إلى البوابات الحرارية، التي يمر منها الداخلين. 

وبعد هذه المرحلة، يتم الدخول إلى المرحلة النهائية الخاصة بالدخول إلى صحن الكنيسة؛ لحضور القداس الإلهي، حيث يتولى خادم الكشافة مُهمة الاطلاع على الدعوة إذ ما كانت الكنيسة قد خصص دعوات، أو إن لم يكن هناك دعوات يتولى الفرد الكشفي مهمة توصيل المُصلي إلى المقعد الذي سيستكمل فيه حضوزر المراسم والطقوس حتى نهايتها.

الجدير بالذكر أن احتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد تتمثل في القداس الإلهي، الذي يرأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكُبرى بالعباسية.

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