فى اليوم العالمى لحرية الصحافة.. بوريل يندد بمقتل الصحفيين فى غزة

ثمّن جوزيب بوريل، الممثل السامي للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوربي، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، دور الصحفيين في أماكن النزاعات.

اليوم العالمى لحرية الصحافة

وقال بوريل، في بيانه اليوم الخميس: يمارس الصحفيون والإعلاميون، يوميًا، حقهم في حرية التعبير بشجاعة، وبمجازفة شخصية كبيرة في أغلب الأحيان. فالصحافة المستقلة القائمة على الحقائق تساعدنا على حماية ديمقراطياتنا بالكشف عن أوجه الظلم، ومحاسبة القادة، وتمنح المواطنين الفرصة لاتخاذ قرارات مستنيرة.

وتابع "بوريل": في عام 2024 أصبح عمل الصحفيين أهم من أي وقت مضى، إذ يشهد العالم إجراء انتخابات في أكثر من 60 دولة حول العالم. ولهذا، نكرم الصحفيين على عملهم وشجاعتهم في اليوم العالمي لحرية الصحافة لهذا العام. لذا، لا بد من حماية الصحفيين في كل وقت وفي كل مكان بصفتهم عيوننا وآذاننا على أرض الواقع.

إدانة أوروبية لأعمال العنف ضد الصحفيين

وقال بوريل: إن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة كافة أعمال العنف التي تُمارَسْ ضد الصحفيين، بما في ذلك التهديدات التي يتلقونها بسبب ممارستهم مهنتهم، سواء كان مرتكب هذا العنف دولًا، أو مجموعات منظمة، أو أفرادًا. فعلينا ألا نفلت أحدًا من العقاب على ارتكاب تلك الجرائم، أينما ارتُكِبَتْ. فلا بد من حماية الصحفيين والإعلاميين الذين ينقلون الأخبار من بؤر الصراع المسلح، استنادًا إلى القانون الدولي الإنساني. لهذا، يندد الاتحاد الأوروبي بالزيادة الهائلة في أعداد الصحفيين ممن قتلوا أو أصيبوا أثناء تغطيتهم عواقب الحروب الوخيمة.

حرب غزة

وأضاف بوريل: لقد خسر عدد هائل من الصحفيين حياتهم في الشهور الأخيرة أثناء نقلهم الأنباء من غزة، كما يواصل الصحفيون وضع حياتهم على المحك يوميا أثناء تغطيتهم حرب العدوان الروسي ضد أوكرانيا، بالإضافة إلى نقل أحداث الصراعات في ميانمار والسودان وأماكن أخرى حول العالم. لذا يعبر الاتحاد الأوروبي عن مخاوفه الكبيرة حيال الممارسات التي تحول دون دخول وسائل الإعلام المستقلة مناطق الصراع وتتخذ ذلك نهجا للتحكم في الفضاء الإعلامي والحد من حصول الجماهير على تقارير إخبارية مبنية على الحقائق ومحايدة. ولا يخفى علينا ما يواجهه الإعلام المستقل من تهديدات وجودية حول العالم. لهذا، علينا الآن، أكثر من أي وقت مضى، اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان قدرة وسائل الإعلام على العمل في ظروف سياسية، واقتصادية، وقانونية مواتية.

قانون الحرية الإعلامية الأوروبى

وتابع بوريل: إنه على المستوى الداخلي، فقد اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة مهمة لتحقيق هذه الغاية؛ وذلك بإقرار قانون الحرية الإعلامية الأوروبي. إذ يسعى هذا التشريع التاريخي لتعزيز الحرية التحريرية، وحماية المصادر الصحفية، وتحسين شفافية الملكية الإعلامية بالاتحاد الأوروبي. وما زال الاتحاد الأوروبي راسخًا في التزامه بحماية الحرية والتعددية الإعلامية في كافة أنحاء العالم. فإننا بحمايتنا حرية الإعلام لا نحمي فقط حقنا في المعرفة، بل نحمي أيضا كل قدراتنا على تشكيل مستقبل ترشد طريقه الحقيقة والمساءلة.