رئيس بايرن ميونخ يكشف اهتمام ريال مدريد بشأن ضم ألفونسو ديفيز

كشف نادي بايرن ميونخ الألماني حقيقة مفاوضات ريال مدريد بشأن التعاقد مع النجم الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر للفريق، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى اهتمام نادي ريال مدريد بالتعاقد مع ألفونسو ديفيز في الصيف المقبل، حيث قدموا عرضًا إلى إدارة بايرن ميونخ، بجانب وجود مفاوضات بين الطرفين خلال خوض الفريقين مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولكن فريق بايرن ميونخ قد نفى في وقت سابق، تلقيه أي عروض من قِبل نادي ريال مدريد، مؤكدًا أن الفريقين خاضا المباراة كما هو مقرر بشكل طبيعي دون حدوث أي مفاوضات. لمطالعة التفاصيل من هنا.

حقيقة مفاوضات ريال مدريد بشأن ديفيز

وبهذا الصدد، نشرت صحيفة "كيكر" الألمانية، تصريحات يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، الذي قال:"لم نتحدث عن عقد ألفونسو ديفيز خلال مواجهة فريق ريال مدريد في الأيام الماضية".

وأضاف:"نحن لا نتحدث أبدًا عن أي لاعب بشكل فردي في هذه المواجهات"، مشيرًا إلى أن "هذه اللقاءات لها بروتوكول خاص، ونحن نحترم ذلك، ولم يتغير أي شيء".

وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع ظهير أيسر، من أجل خلافة فران جارسيا الذي لم يقدم الأداء المنشود منه، بجانب كثرة إصابات فيرلاند ميندي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للظهير الأيسر الكندي، صاحب الـ23 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في صيف 2025.

موعد مباراة بايرن ميونخ المقبلة

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره شتوتجارت، السبت المقبل، في الساعة الرابعة والنصف عصرًا، ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني.

ويتواجد فريق بايرن ميونخ حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 69 نقطة، خلف باير ليفركوزن المتصدر برصيد 81 نقطة.

وعلى الصعيد القاري، فقد تعادل بايرن ميونخ مع ريال مدريد بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أليانز أرينا" في ألمانيا، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.