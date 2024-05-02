"دور شبكات وسائل التواصل في تشكيل معارف واتجاهات الجمهور نحو المبادرات الرئاسية" رسالة ماجستير للباحثة روان المغازي

ناقشت الباحثة روان سامي إبراهيم المغازي رسالة ماجستير بمعهد البحوث والدراسات العربية قسم بحوث الإعلام تحت عنوان "دور شبكات وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل معارف واتجاهات الجمهور المصري نحو المبادرات الرئاسية".

أشرف علي الرسالة الدكتورة ريم أحمد عادل رئيس قسم بحوث ودراسات الإعلام بالمعهد وإشراف أستاذ دكتور سامي طايع أستاذ العلاقات العامة والاعلان بكلية الاعلام جامعة القاهرة، ومناقشا الدكتور ضياء رشون رئيس الهيئة العامة للإستعلامات ونقيب الصحفيين االسابق.

الرسالة تناقش التطورات الأخيرة التي شهدتها الدولة المصرية

تناقش الرسالة التطورات الأخيرة التي شهدتها الدولة المصرية فيما يخص المبادرات الرئاسية بدءً من عام 2014م إلى عام 2023م، حيث يوجد أكثر من 45 مبادرة رئاسية تتحدث عنهم الرسالة مع التعرف على مدى وصولهم إلى المواطن المصري، ومدى استجابته واستفادته منها وذلك من خلال الاستعانة بوسائل التواصل الاجتماعي وأيضًا قامت الباحثة بعمل دراسة ميدانية ودراسة تحليلية وعقد مقابلات متعمقة مع المسئولين والخبراء المعنيين بالمبادرات الرئاسية، بالإضافة إلى وضع مقترحات لزيادة الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل توصيل المعلومات الخاصة بالمبادرات الرئاسية إلى الجمهور المصري.

وقامت الباحثة بإجراء دراسة ميدانية وأخرى تحليلية كيفية ومقابلات متعمقة مع مسئولين للتعرف على الدور الذي تقوم به شبكات وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل معارف واتجاهات الجمهور المصري نحو المبادرات الرئاسية ومدى وصولها لهم واستجابتهم لها

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة، اتفق المبحوثين على أهمية صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمبادرات الرئاسية، وأيضًا الصفحات الرسمية التي تنشر عن تلك المبادرات بأشكال متنوعة من المحتوى. أيضا، هناك تفاعل كبير وإستجابة من قبل الجمهور المصري مع صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمبادرات الرئاسية. فضلا عن ارتفاع معدل ثقة المواطنين في المعلومات المُقدمة عبر الصفحات الرسمية الخاصة بالمبادرات الرئاسية المصرية المتواجدة على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما أشارت النتائج إلي ارتفاع مستوى متابعة الجمهور المصري للمحتوى المتعلق بالمبادرات الرئاسية المصرية، بدرجة متوسطة إلى مرتفعة بالإضافة إلى التفاعل والمُشاركة الكبيرة من قبل المواطنين. في إشارة إلي مبادرة حياة كريمة و100 مليون صحة هما أكثر المبادرات المنتشرة بين الجمهور المصري والأكثر تغطية إعلامية عن غيرهم من المبادرات.

وأبرزت الدراسة دور وسائل الإعلام بشكلٍ عام لم تعد تحتفظ بنفس الأشكال والقوالب التي بدأت بها سابقًا، وإنما تواجدت أشكال عديدة متطورة من التغطية والمعالجة للقضايا، لا سيما مع ظهور الأنترنت، وما تبعها من مواقع وسائل التواصل.

وأوضحت النتائج أهمية المعلومات التي تتناولها المبادرات الرئاسية لأنها تعد فرصة لكشف الحقائق وتوضيح حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وتسهم في إعداد قيادات شبابية تتحمل المسئولية، كما تعد فرصة إيجابية للتواصل بين الشباب والقيادة السياسية

كما ارتفع معدلات ثقة المبحوثين بالمعلومات الخاصة بالمبادرات الرئاسية المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي فجاءت كلمة نعم بنسبة 51%.