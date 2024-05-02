الخميس 02 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بعد توجيهات الرئيس السيسى اليوم.. عمال مصر: "ربنا يخليك لينا يا ريس"

احتفالية عمال مصر
احتفالية عمال مصر

هتف أحد عمال مصر، الحاضرين في قاعة الاحتفالية بعيد العمال، حبًا في الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلًا: "والله العظيم مصر بتحبك والمصريين ربنا يخليك لينا ياريس".

جاء ذلك بعدما وجه الرئيس السيسي بعدة توجيهات خلال احتفالية عيد العمال اليوم الخميس.

وكان وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال من خلال زيادة معدلات حملات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

ويحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بعيد العمَّال بمجمع هاير الصناعي في مدينة العاشر من رمضان، كما يفتتح عددًا من المشروعات على هامش الاحتفال.

الرئيس السيسي السيسي عيد العمال هتاف عمال مصر الحماية القانوينة

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