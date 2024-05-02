وزير الخارجية الإيراني لبوريل: يجب إنهاء جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين بغزة

أبلغ وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ضرورة إنهاء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

مناقشة العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي والقضايا الإقليمية

وقال عبداللهيان في منشور مطول له عبر منصة "إكس" اليوم الخميس: إنه في اتصال هاتفي مع جوزيب بوريل، ناقشنا العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي والقضايا الإقليمية، وشددت على ضرورة إنهاء جرائم النظام الإسرائيلي والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، دون تأخير أو شروط مسبقة".

وأضاف: "وفي هذا السياق، ينبغي للأمم المتحدة أن تلعب دورًا مركزيًا في الجهود الإقليمية والدولية المكثفة، مع مراعاة حقوق الفلسطينيين".

وتابع: "وفي معرض إشارتي إلى المساهمات البناءة التي يقدمها الحرس الثوري الإسلامي في تعزيز الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب، حثثت الاتحاد الأوروبي على احترام القوات المسلحة الإيرانية. وأكدت مجددا أن العملية العسكرية التي قامت بها إيران ردًا على الهجوم الإسرائيلي على السفارة الإيرانية في دمشق، كانت دفاعًا مشروعًا عن النفس، و ورحبت بالحوار المستمر بين إيران والاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون بين الجانبين".

الاتحاد الأوروبي يتفق على توسيع العقوبات على إيران

وكان وزراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا في 22 أبريل الماضي، على توسيع العقوبات الحالية على برنامج إيران للطائرات دون طيار والصواريخ.

وقال بوريل حينها: إن العقوبات الجديدة ستوسع قائمة المكونات المحظور تصديرها من الاتحاد الأوروبي، والتي تستخدم في إنتاج الطائرات بدون طيار "المسيرت" والصواريخ.

وأشار بوريل إلى أن العقوبات الجديدة توسع "المنطقة الجغرافية لهذا الإطار لتشمل شحنات الطائرات دون طيار والصواريخ ليس فقط إلى روسيا"، ولكن أيضا لوكلاء إيران في المنطقة.

وجاء قرار الاتحاد الأوروبي بعد الهجوم الإيراني الأخير غير المسبوق على إسرائيل، والذي جاء ردا على هجوم إسرائيلي مشتبه به على القنصلية الإيرانية في سوريا في وقت سابق من شهر أبريل الماضي.

وقبل ذلك بأسبوع أعلنت الولايات المتحدة التي تصنف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، فرض عقوبات جديدة على 16 شخصا وكيانين على صلة ببرنامج الطائرات دون طيار الإيراني.