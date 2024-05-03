"الجمعة الحزينة" أشهر ترانيم الأقباط في يوم صلب السيد المسيح

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بأحد أهم وأكبر المناسبات الدينية في المسيحية، وهو احتفال الجمعة العظيمة، وهو اليوم الذي صلب فيه السيد المسيح على خشبة الصليب، بحسب الأساس العقيدي والإيماني الوراد بين طيات البشائر الإنجيلية الأربعة، والذي الذي بُنيت عليه كافة الكنائس العالمية سواء كانت الارثوذكسية او الكاثوليكية او البروتستانتية أو الأنجليكانية أو الرومية.

كلمات ترنيمة الجمعة الحزينة

وقالت المرنمة منيرة ماجد، من ايبارشية بني سويف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، ان الجمعة العظيمة تمتلئ بالترانيم المُعزية التي يترنم بها الاقباط سنويا وابرزها ترنيمة الجمعة الحزينة التي تقول:

يوم الجمعة الحزينة شاف الزمن القديم دمعة في عيون مدينة كان اسمها اورشليم

احكي يا زمان و رجع ذكري اليوم الحزين كان الكرباج بيوجع ولا الشوك ع الجبين

كان ماشي في الطريق ينزف احزان و دم مجرم يجلد بريء و بيكسر قلب ام

حربة مسمار صليب و الام ملهاش نهايه و لما مات الحبيب قالوا انتهت الحكاية

يا مدينة الظلم نوحي اسقي ارضك دموع خفف ترابك جروحي و دفن ربي يسوع

يوم الجمعة الحزينة شاف الزمن القديم دمعة في عيون مدينة كان اسمها اورشليم

وهناك ايضا ترتيلة قال لي الشيطان خطاياك التي تقول:

1-قال لي الشيطان خطاياك خلت يسوع ينساك لكني بنفسي سمعته بيقول لىَّ أنا وياك

ق: صليبي كان بدالك وقبري ده كان مكانك أنا بدمي فاديتك وبموتي قد أحيتك

تعالى تعالى تعالى تعالى إلى الآن

2-قالي يسوع تعالى بلاش تنظر للحاله ده أنا في لحظه هغيرك ما عندي حاجة محالة

3- أنا بخطايا أجيلك وتوبة قلبي اديلك ده انت اللي حبتني مين يغفر ذنبي غيرك

4-يا يسوع الحبيب فادي وأغلى نصيب اديلك كل حياتي عند قدميك سكيب

الجدير بالذكر أن الأقباط يستعدون لاحتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد بعد يومين فقط، اذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد غدا السبت، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكُبرى بالعباسية.