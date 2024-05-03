الجمعة 03 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

"الجمعة الحزينة" أشهر ترانيم الأقباط في يوم صلب السيد المسيح

الجمعة العظيمة
الجمعة العظيمة

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بأحد أهم وأكبر المناسبات الدينية في المسيحية، وهو احتفال الجمعة العظيمة، وهو اليوم الذي صلب فيه السيد المسيح على خشبة الصليب، بحسب الأساس العقيدي والإيماني الوراد بين طيات البشائر الإنجيلية الأربعة، والذي الذي بُنيت عليه كافة الكنائس العالمية سواء كانت الارثوذكسية او الكاثوليكية او البروتستانتية أو الأنجليكانية أو الرومية.

كلمات ترنيمة الجمعة الحزينة 

وقالت المرنمة منيرة ماجد، من ايبارشية بني سويف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، ان الجمعة العظيمة تمتلئ بالترانيم المُعزية التي يترنم بها الاقباط سنويا وابرزها ترنيمة الجمعة الحزينة التي تقول: 

يوم الجمعة الحزينة شاف الزمن القديم دمعة في عيون مدينة كان اسمها اورشليم
احكي يا زمان و رجع ذكري اليوم الحزين كان الكرباج بيوجع ولا الشوك ع الجبين
كان ماشي في الطريق ينزف احزان و دم مجرم يجلد بريء و بيكسر قلب ام
حربة مسمار صليب و الام ملهاش نهايه و لما مات الحبيب قالوا انتهت الحكاية
يا مدينة الظلم نوحي اسقي ارضك دموع خفف ترابك جروحي و دفن ربي يسوع
يوم الجمعة الحزينة شاف الزمن القديم دمعة في عيون مدينة كان اسمها اورشليم

وهناك ايضا ترتيلة قال لي الشيطان خطاياك التي تقول:

1-قال لي الشيطان خطاياك خلت يسوع ينساك لكني بنفسي سمعته بيقول لىَّ أنا وياك
ق: صليبي كان بدالك وقبري ده كان مكانك أنا بدمي فاديتك وبموتي قد أحيتك
تعالى تعالى تعالى تعالى إلى الآن
2-قالي يسوع تعالى بلاش تنظر للحاله ده أنا في لحظه هغيرك ما عندي حاجة محالة
3- أنا بخطايا أجيلك وتوبة قلبي اديلك ده انت اللي حبتني مين يغفر ذنبي غيرك
4-يا يسوع الحبيب فادي وأغلى نصيب اديلك كل حياتي عند قدميك سكيب

الجدير بالذكر أن الأقباط يستعدون لاحتفالات الكنيسة بعيد القيامة المجيد بعد يومين فقط، اذ يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة المجيد غدا السبت، بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس الكُبرى بالعباسية.

 

الجمعة العظيمة الجمعة الكبيرة احتفالات الجمعة العظيمة صلب المسيح القداس الإلهي

مواد متعلقة

القداس الأقصر بين جميع القداسات.. ماذا تعرف عن قداس خميس العهد؟

تشفي الأمراض وتُخرج الشياطين.. كم مرة تصلي الكنيسة اللقان في العام؟

زفة يهوذا الخائن.. علامة أساسية من علامات خميس العهد

عروسة القمح.. تعرف على أشهر عادات الأقباط في أربعاء أيوب

ما هو الرابط بين أربعاء أسبوع الألام وأيوب وشواطئ العريش؟

خلصنا يا يسوع.. الأقباط يُحيون خميس العهد والجمعة العظيمة بالقداسات والفعاليات

ما هو نبات الرعراع الذي يستحم به الأقباط في أربعاء أيوب؟

قطاع التنمية يُنظم ندوة لتأهيل الشباب لسوق العمل بمناسبة عيد تحرير سيناء

الأكثر قراءة

انخفاض الأسماك في بورسعيد وكرتونة البيض تصل لـ 110 جنيهات

عاجل.. الدفعة الثانية من «صفقة رأس الحكمة» تكتب السطر الأخير فى الأزمة الاقتصادية

اللوتري 2024.. تعرف على موعد نتيجة قرعة أمريكا 2025 عبر الرابط الرسمي

تسريب صورها عارية من المشرحة.. تفاصيل قتل البلوجر العراقية أم فهد (فيديوجراف)

بمشاركة 36 كيانا.. التحالف الوطني للعمل الأهلي يعقد جمعيته العمومية 8 مايو

مدفونة بجوار منزله.. الأمن يحاول فك لغز جثة شاب البحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عندما يتحدث جورج أورويل

سارة شريف

عشنا هذا من قبل

ماجد حبته

إعانات الطوارئ للعمال

د.كريمة الحفناوى

عيد العمال وحرية التنظيم النقابى

أحمد بهاء الدين شعبان

رجعوا التلامذة!

لواء. محسن الفحام

أسبوع الأعياد

خالد حريب

بعث المبادرة العربية من جديد

محمد عبدالعزيز

بطولة "سيد البلد".. زعيم الثغر

صور

الأقباط يحيون ذكرى الجمعة العظيمة

فرحة هدف فوز الزمالك على البنك الأهلى

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

محطة تل أبيب

المزيد

قلق أوروبى من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية تجاه الوجود المسيحى فى الأراضى الفلسطينية

الصحة العالمية: خطتنا لتغطية التوغل الإسرائيلى فى رفح الفلسطينية لن تمنع الكارثة

الدفاعات الجوية الإسرائيلية تعترض هدفًا جويًا فى الجليل الأعلى