الاتحاد الأوروبى يعلن عن تمويل بقيمة مليار يورو للبنان

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في بيروت، اليوم الخميس، عن أن الاتحاد الأوروبي عرض على لبنان حزمة مالية بقيمة مليار يورو.

وقالت فون دير لاين في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في بيروت: "إن الأموال ستكون متاحة من هذا العام حتى عام 2027".

الاتحاد الأوروبي سيدعم القوات المسلحة اللبنانية بالمعدات والتدريب على إدارة الحدود

وذكرت وكالة رويترز، أنها قالت أيضًا إن الاتحاد الأوروبي سيدعم القوات المسلحة اللبنانية بالمعدات والتدريب على إدارة الحدود.

وقالت دير لاين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، "يمكن للبنان وشعبه الاعتماد على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر" وأن الحزمة البالغة مليار يورو "ستساهم في مرونة البلاد الاجتماعية والاقتصادية وأمنها واستقرارها بشكل عام"، حسب صحيفة الجارديان.

تمويل الاتحاد الأوروبي يعزز الخدمات الأساسية للشعب اللبناني

ومن شأن هذا الدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي أن يعزز الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للشعب في لبنان.

وستصاحب ذلك إصلاحات اقتصادية ومالية ومصرفية عاجلة. علاوة على ذلك، سيتم تقديم الدعم للقوات المسلحة اللبنانية وقوات الأمن الأخرى بالمعدات والتدريب على إدارة الحدود ومكافحة التهريب.