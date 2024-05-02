الخميس 02 مايو 2024
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مصر

رئيس جامعة حلوان يكرم صاحب شخصية "نديم" بمسلسل "حالة خاصة"

الدكتور السيد قنديل
الدكتور السيد قنديل

كرم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الطالب عبدالله أشرف بالفرقة الرابعة كلية التجارة وإدارة الأعمال، الذي تم استوحاء شخصية "نديم" في مسلسل "حالة خاصة" منه.

وأشاد رئيس جامعة حلوان، بقصة نجاح الشاب عبدالله أشرف، فهو مثال للإرادة والتفاني في تحقيق الأهداف، حيث استطاع أن يعمل كمونتير ناجح، فهو مثال ملهم لكل مصابي "طيف التوحد" للإرادة والعزيمة في التغلب على أصعب التحديات، وتحقيق أحلامه الدراسية والمهنية، واستمراره في تطوير مهاراته الاجتماعية والتواصل، مما جعله مصدر إلهام لزملائه في الجامعة.

ومن جانبه، قدم الطالب عبدالله أشرف الشكر لجامعة حلوان والدكتور السيد قنديل على الدعم المستمر، موضحًا أن المصابين بطيف التوحد يكونوا منفصلين عن العالم، ولهم عالمهم الخاص وطرقهم في التواصل.

كما أشاد بفكرة مسلسل "حالة خاصة" في دعم المتوحدين وصحتهم النفسية ودفعهم للأمام، موجهًا رسالة لكل متوحد:"انت فريد من نوعك".

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السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الشاب عبدالله أشرف الجامعة الدعم

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