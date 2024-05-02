الخميس 02 مايو 2024
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مصر

كوريا الجنوبية: نرغب بتحقيق قصة نجاح في مصر

جانب من اجتماع رئيس
جانب من اجتماع رئيس الوزراء مع ممثلى 15 شركة كورية جنوبية

تقدم الوزير مفوض بيونج سون تشوي القائم بأعمال السفير الكوري الجنوبي في مصر، بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على دعمه الدائم للشركات الكورية الجنوبية العاملة في مصر، لافتًا إلى أن "شركاتنا ترغب في تحقيق قصص نجاح هنا في السوق المصرية، وهذا من شأنه تشجيع شركات كورية أخرى على القدوم إلى مصر"، مشيرًا إلى أهمية تبادل زيارات الشركات ورجال الأعمال من الجانبين للاطلاع على الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة في كل بلد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع ممثلى 15 شركة كورية جنوبية، حيث استمع رئيس الوزراء إلى شرح من ممثلي الشركات عن خططهم الحالية والمستقبلية للتوسع في السوق المصرية، حيث تحدث ممثلو عدد من الشركات عن استثماراتهم الحالية في مصر، ومن بينهم ممثل شركة سامسونج إليكترونيكس الذي أشار إلى أن الشركة تُصنّع حاليًا التليفونات المحمولة، وأوضح أن الشركة لديها خطط للتوسع في السوق المصرية سواء لتصنيع التليفون المحمول أو تصنيع منتجات جديدة.

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كما تحدث أيضًا خلال الاجتماع، ممثل شركة إل جي الكورية الجنوبية عن نشاط الشركة في مصر وناقش إمكان التوسع في مصر خلال المرحلة المقبلة. 

تصنيع عربات المترو الكهربائية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وفي الوقت نفسه، استعرض ممثل شركة هونداي روتم الكورية الجنوبية موقف التعاون مع الجانب المصري لتصنيع عربات المترو الكهربائية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن المشروع يحقق نتائج إيجابية، كما أشار إلى خطط الشركة لإنشاء مصنع جديد بالمنطقة الاقتصادية وهو توسع جديد للشركة في مجال تصنيع عربات المترو. 

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات جانبية مع الشركات الكورية الجنوبية لبحث سرعة تنفيذ أي مشروع جديد تعتزم هذه الشركات تنفيذه في مصر خلال الفترة المقبلة، والعمل كذلك على تذليل أي عقبات قد تواجه هذه الشركات.

السفير الكوري دعمه الدائم للشركات الكورية الجنوبية شركات كورية الفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة رئيس الوزراء

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