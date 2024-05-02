إيرادات "شقو" لـ عمرو يوسف تتخطى حاجز الـ60 مليون جنيه

واصل فيلم «شقو» بطولة الفنان عمرو يوسف، تحقيق إيرادات جيدة في شباك التذاكر للأسبوع الرابع على التوالي منذ بداية عرضه في وقفة عيد الفطر المبارك.

إيرادات فيلم «شقو»

حقق فيلم «شقو» أمس الأربعاء إيرادات بقيمة 531.611 جنيه، ليتراجع للمركز الثاني بعد فيلم «السرب» الذي أطلق أمس كأول يوم عرض له، واستطاع أن يحقق إيرادات كلية حتى صباح اليوم 60 مليونًا و50 ألف جنيه.

فيلم "شقو" مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين على القانون، يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

فيلم "شقو" من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني في سادس تعاون بينهما، بعد أن قدما معًا مسلسل "عشم إبليس" ضمن موسم دراما رمضان 2017، وفيلم "كدبة كل يوم" ومسلسل "المواطن إكس" ومسلسل "طرف تالت" وفيلم "هيبتا".

ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا، يسرا وأمينة خليل ومحمد ممدوح ووليد فواز وعباس أبوالحسن ومحمد جمعة، ومن تأليف وسام صبري، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.

أبطال فيلم "السرب"

وجاء الفيلم ثانيًا بعد فيلم "السرب" الذي أطلق أمس الأربعاء وحقق إيرادات بقيمة 1.603.934 جنيهًا وهو عمل من الأعمال السينمائية الضخمة للغاية.

فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبدالمغني، دياب، عمرو عبدالجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، وعدد كبير من الفنانين.