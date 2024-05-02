البرتقال المصرى على أعتاب كوريا الجنوبية.. وتوجيه فورى من مدبولى

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل بالسوق المصرية، في قطاعات الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والمنسوجات والبترول والغاز والطاقة النووية والحديد والصلب والبتروكيماويات وتصنيع عربات مترو الأنفاق واستيراد المنتجات الزراعية المصرية.

كما استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بوفد الشركات الكورية الجنوبية، معربًا عن تقديره الدور المهم الذي تلعبه هذه الشركات في السوق المصرية.

من جهته، أعرب ممثل شركة هانسان جلوبال، خلال الاجتماع، عن تطلعه لاستيراد البرتقال من السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

مصر من أكبر الدول المُصدّرة للبرتقال إلى أوروبا

وحول هذه النقطة، قال رئيس الوزراء إنه سيتخذ إجراءات فورية عبر توجيه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ببحث هذا المطلب، لا سيما أن مصر من أكبر الدول المُصدّرة للبرتقال إلى أوروبا والعديد من دول العالم، ما يعني أنه مطابق للمعايير والاشتراطات الصحية.

وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماعات جانبية مع الشركات الكورية الجنوبية لبحث سرعة تنفيذ أي مشروع جديد تعتزم هذه الشركات تنفيذه في مصر خلال الفترة المقبلة، والعمل كذلك على تذليل أي عقبات قد تواجه هذه الشركات.

حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والوزير مفوض بيونج سون تشوي، القائم بأعمال السفير الكوري الجنوبي في مصر، والسفير أبوبكر حفني، مستشار وزيرة التعاون الدولي مدير قطاع آسيا، وعدد من ممثلي الوكالات التنموية الكورية الجنوبية في مصر.