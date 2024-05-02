الخميس 02 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص إثر اصطدام سيارة بالرصيف بطريق أسيوط الغربى

اصطدام سيارة بالرصيف
اصطدام سيارة بالرصيف بطريق أسيوط الغربي

أصيب 4 أشخاص في حادث اصطدام سيارة بالرصيف بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بالرصيف، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أن إطار السيارة انفجر فجأة واصطدمت بالرصيف أمام مدينة الفيوم الجديدة باتجاه القاهرة.

وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

4 أشخاص سيارة ملاكي طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى سيارات الإسعاف الشرطة

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