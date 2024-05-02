الخميس 02 مايو 2024
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مصر

"مدبولى" لممثلى 15 شركة كورية: الحكومة تقدم حزمة حوافز لاستهداف الاستثمارات

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وجود شراكة استراتيجية بين الجانبين المصري والكورى الجنوبى، سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، ونظيره في كوريا الجنوبية، ويظهر هذا بوضوح في العديد من المشروعات الصناعية ومشروعات النقل ومجال السيارات والصناعات المغذية التي تنفذها الشركات الكورية في مصر. 

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع مع ممثلي أبرز 15 شركة كورية جنوبية تعمل بالسوق المصرية، أن الحكومة المصرية مهتمة بتوسيع نطاق الاستثمارات الكورية الجنوبية في المجالات المختلفة، إلى جانب الاستثمارات الحالية، داعيًا الشركات إلى عرض خططها للعمل في مصر، مشيرًا إلى استعداده في الوقت نفسه للاستماع لأي صعوبات قد تواجه هذه الشركات والعمل على حلها على الفور، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

حزمة من الحوافز لاستهداف الاستثمارات فى القطاعات المختلفة

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واستعرض رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، جهود الدولة المصرية للارتقاء بالاقتصاد المصري وتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الحكومة تطبق من أجل هذا الغرض حزمة من الحوافز لاستهداف الاستثمارات في القطاعات المختلفة، لا سيما المشروعات الصناعية بوصفها التوجه الأساسي للحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.

حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والوزير مفوض بيونج سون تشوي، القائم بأعمال السفير الكوري الجنوبي في مصر، والسفير أبوبكر حفني، مستشار وزيرة التعاون الدولي مدير قطاع آسيا، وعدد من ممثلي الوكالات التنموية الكورية الجنوبية في مصر.

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